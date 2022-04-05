萬泰科技做公益 偕議員鄭宇恩捐1萬多片口罩給幼兒園

萬泰科技集團應善盡社會責任希望善盡社會責任，保護國家幼苗，董事長張銘烈與新北市議員鄭宇恩合作捐贈1萬1000片口罩給淡水、三芝、八里、石門等地的幼兒園，市價達5萬5000元。

據萬泰科技集團銀領科技總經理江亘松表示，這次捐贈的口罩，都是醫療等級的口罩，細菌過濾效率>98.5%, 壓差 < 2.06 mmH2O/cm2；尤其，幼幼版本的口罩，還是與動物園聯名款的版本，相信，將深得小朋友的喜愛。

萬泰科技表示，憑藉材料技術的重大突破，他們這次的口罩都是以「ACT銀銅鈦抗菌科技」研發而成。該技術是萬泰科技集團旗下子公司銀嘉科技研發成功，全球唯一的獨家科技，也是台灣在口罩醫療研發技術上的重大突破。

萬泰科技指出，「ACT銀銅鈦抗菌科技」獨家專利技術有勝於美國業者採用的銀纖維材料，以及中國業者濺鍍銅技術做成的銅離子口罩產品，是將3種金屬「銀、銅、鈦」複合式濺鍍在不織布與紡織品上，能強化相關產品抵抗細菌的能力，細菌抑制效率經公正單位檢測高達99.9%以上。

萬泰科技表示，「ACT銀銅鈦抗菌科技」除了應用於口罩、防護衣、空氣濾網之外，未來亦將廣泛應用於各式紡織產品，例如手術衣、頭罩、一般衣物、毛巾、床單、枕頭套、窗簾等，可協助學童在幼兒園建立全面的建構防疫網。