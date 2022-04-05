蘆洲區農會家政班轉型 彩繪食譜畫推在地文化

以往大家對農業心中多半會連結到男性，但隨著時代演進，產業結構改變，傳統農村婦女的角色也從改善農家生活及農村環境，轉變成終身學習及社會服務，蘆洲區農會彩藝家政班積積極轉型，還會彩繪食譜畫，成功推廣蘆洲在地文化。

蘆洲區農會家政班發展於都會地區，不同於傳統鄉村型家政班有豐富的農特產品可以運用，蘆洲區農會藝彩家政班是由22位熱愛繪畫的在地媽媽組成，藉由手中的畫筆將繪畫技能應用於生活，並將美學融入食、衣、住、行等各個層面，以積極轉型及創新，創造自我班級特色，獲得行政院農業委員會肯定，評選為2021年十大特色家政班。

新北市農業局指出，藝彩家政班員以「彩繪」為志，更以「彩繪」力行，除了推動慢時尚，賦予手帕、衣帽、舊牛仔背包新生命，更結合食農教育與蘆洲在地文化，以蘆洲早期經濟作物「秀英花」為主題繪製圍裙、創作「彩繪24節氣」，傳承在地農業文化、推廣環境永續。在疫情嚴重三級警戒之時，班員更是透過分享彩繪食譜畫向大眾分享健康、分享愛，彩繪食譜畫不只療癒大眾心靈，更創造繪畫新價值。

蘆農彩藝家政班長陳淑芬表示，自己原只是家庭主婦，參加家政班之後，找到1個嶄新的生命舞台，透過與志同道合的班員互相交流，創造彩藝人生。同時，又能將農業元素注入繪畫作品中，把蘆洲早年的農村文化傳承下去，為食農教育、環境教育盡一份心力，充滿成就感。