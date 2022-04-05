蘆洲區農會家政班轉型 彩繪食譜畫推在地文化
以往大家對農業心中多半會連結到男性，但隨著時代演進，產業結構改變，傳統農村婦女的角色也從改善農家生活及農村環境，轉變成終身學習及社會服務，蘆洲區農會彩藝家政班積積極轉型，還會彩繪食譜畫，成功推廣蘆洲在地文化。
蘆洲區農會家政班發展於都會地區，不同於傳統鄉村型家政班有豐富的農特產品可以運用，蘆洲區農會藝彩家政班是由22位熱愛繪畫的在地媽媽組成，藉由手中的畫筆將繪畫技能應用於生活，並將美學融入食、衣、住、行等各個層面，以積極轉型及創新，創造自我班級特色，獲得行政院農業委員會肯定，評選為2021年十大特色家政班。
新北市農業局指出，藝彩家政班員以「彩繪」為志，更以「彩繪」力行，除了推動慢時尚，賦予手帕、衣帽、舊牛仔背包新生命，更結合食農教育與蘆洲在地文化，以蘆洲早期經濟作物「秀英花」為主題繪製圍裙、創作「彩繪24節氣」，傳承在地農業文化、推廣環境永續。在疫情嚴重三級警戒之時，班員更是透過分享彩繪食譜畫向大眾分享健康、分享愛，彩繪食譜畫不只療癒大眾心靈，更創造繪畫新價值。
蘆農彩藝家政班長陳淑芬表示，自己原只是家庭主婦，參加家政班之後，找到1個嶄新的生命舞台，透過與志同道合的班員互相交流，創造彩藝人生。同時，又能將農業元素注入繪畫作品中，把蘆洲早年的農村文化傳承下去，為食農教育、環境教育盡一份心力，充滿成就感。
新北市農業局長李玟表示，新北幅員遼闊，擁有多樣環境，不只有傳統鄉村，也有都會地區，農業局積極與各地農會及家政班合作，找尋其優勢與特色，協助轉型發展，未來也將持續輔導農會家政班，提升農村婦女的多元能力與自主性並創造身心靈富足健康，讓女性在農業領域繼續發光發熱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言