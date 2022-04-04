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北市樹花葬需求近10年翻漲8倍 議員憂：恐5年後不敷使用

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲去年親自主持「富德新樹葬區-落羽之丘」啟用典禮。圖／北市殯葬管理處提供
台北市長柯文哲去年親自主持「富德新樹葬區-落羽之丘」啟用典禮。圖／北市殯葬管理處提供

明天就是清明節，因近年環保意識抬頭，選擇樹葬、花葬的人越來越多，北市議員調閱資料發現，台北市環保樹花葬數，已從民國100年8百多人，每年以平均百分之3速度成長，去年已達6千6百多人，近10年翻漲8倍，但目前市府規畫，僅有2萬多環保葬穴位，5年後恐不敷使用。北市殯葬處回應，若有需求將擴充。

議員汪志冰說，越來越多民眾，選擇以完全回歸自然方式料理身後事，目前北市四處設立樹葬、花葬的園區共計有2萬8260個穴位，若以目前每年平均百分之3成長幅度，推估民國113年至115年，選擇環保葬會有2萬7743人，離目前環保葬總負荷數接近，將於115年底趨近飽和，推估最快將於5年後，花葬、樹葬穴位恐出現供不應求情況。

目前北市民政局環保葬規畫，設有樹葬園區的「詠愛園」民國96年啟用，一共有7900個穴位；落羽之秋民國110年啟用，提供8000個穴位；坐落於文山區的富德公墓「花葬園區」臻善園一期，民國102年啟用，提供5000穴位；臻善園二期民國110年啟用，提供7360個穴位；位於陽明山的臻善園，因去年兩園區剛啟用，目前尚無新園區的規畫。

另外，根據議員調閱的數據顯示，北市去年選擇花葬人數高達3221人，爆炸性成長33%，汪志冰說，有可能是因前年藝人黃鴻升以花葬形式長眠於陽明山，間接讓更多人認識環保葬。她建議，殯葬處應即刻盤點可使用空地，盡速研議新園區設址。

甚至去年6642選擇環保葬的人中，非設籍北市即占一半以上，民政局也應多方考量，可能會有外縣市民眾選擇到台北市園區等外在因素，政策應未雨綢繆，不然位置不足時民眾也只能選擇傳統下葬方式，政府的一番美意會被大打折扣。

北市殯葬處長陳冠伶表示，環保葬穴位可以永續使用，約三年左右，便可分解重複循環使用，對於環保葬成趨勢，目前陽明山上還可以在落羽之丘二期規畫穴位，未來可擴充使用，至於擴充穴位數多少，目前尚未初估，將盡速規畫。

北市社會局長周榆修表示，環保葬已成趨勢，社會局也會加強生命課程，持續宣導環保葬。殯葬處長陳冠伶表示，北市府會因應需求，未來擴充規畫環保葬穴位。

北市 樹葬 陽明山

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