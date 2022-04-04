疫情升溫 黃珊珊：將以「風險高低」作為足跡公布原則

國內連續3天本土個案超過百例，各縣市多點爆出疫情，醫師沈政男觀察疫情現況，認為台北市不明感染源比其他縣市多，「最令人擔心」，台北市長柯文哲先前也表示中央應訂定升級標準，針對北市防疫有無升級打算，台北市副市長黃珊珊表示，應由中央訂定標準。

對於沈政男指出北市不明感染源比其他縣市多，黃珊珊表示，這點要查一下，但針對防疫升級標準，不可能只有台北市訂定自己的標準，北北基是共同生活圈，現在又多點爆發疫情，應由中央訂定出標準。黃珊珊說，北市當然可以訂定標準，但執行會比較慢，還是由中央來訂定比較完整。

另也說明未來確診足跡公布標準，黃珊珊表示，國內本土疫情升溫，北市將持續關注北北基疫況，首都生活圈不可能置身事外，不論是就學、就業、假日活動、消費人流等就有幾十萬人，在疫調過程中，若北市疫調人力許可，會盡量公布外縣市在北市足跡。但隨著疫調數量的增加，未來疫調的結果會以「風險高低」來判斷是否公布。

黃珊珊指出，鮮少人會因大眾運輸接觸而感染，因此未來只會公布高風險場所，如有脫下口罩、運動、群聚吃飯場域等優先公布，而大眾運輸因有大口罩、經過時間短，風險較低，就不會公布，未來公布原則將採這樣的方式，「避免大家看到這麼多足跡，反而不去重視」。

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