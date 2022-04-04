明倫社宅淹水如水濂洞 都發局：有人蓄意啟動消防系統

台北市社會住宅問題頻傳，北市議員陳怡君接獲民眾陳情，指出明倫社宅地下停車場淹水二層樓，連天花板牆壁都裂開，取車時「猶如經過水濂洞」，北市都發局表示，不明人士蓄意進入社區啟動消防系統，目前狀況均已排除，後續清點損失後，將向行為人申請求償。

都發局說明，明倫社宅今早發生連續火警警報觸發情況，社區保全確認無火災後，因警報仍連續密集發報，保全查看監視系統後發現，是因社區外不明人士進入公共區域，刻意按下消防箱火警鈴、蓄意手動開啟泡沫撒水開關。

第一時間除報警並配合警方在現場抓到疑似精神不穩定的可疑人士外，已在現場加派人力協助清掃並盤點損失。此次社區外民眾蓄意啟動消防設施設備事件，導致地下室B1層有消防泡沫灑滿地情況，並順著車道及樓板間滲流到地下室B2層，都發局已在今天中午11時許完成現場清潔及設施設備復歸。