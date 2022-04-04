明倫社宅淹水如水濂洞 都發局：有人蓄意啟動消防系統
台北市社會住宅問題頻傳，北市議員陳怡君接獲民眾陳情，指出明倫社宅地下停車場淹水二層樓，連天花板牆壁都裂開，取車時「猶如經過水濂洞」，北市都發局表示，不明人士蓄意進入社區啟動消防系統，目前狀況均已排除，後續清點損失後，將向行為人申請求償。
都發局說明，明倫社宅今早發生連續火警警報觸發情況，社區保全確認無火災後，因警報仍連續密集發報，保全查看監視系統後發現，是因社區外不明人士進入公共區域，刻意按下消防箱火警鈴、蓄意手動開啟泡沫撒水開關。
第一時間除報警並配合警方在現場抓到疑似精神不穩定的可疑人士外，已在現場加派人力協助清掃並盤點損失。此次社區外民眾蓄意啟動消防設施設備事件，導致地下室B1層有消防泡沫灑滿地情況，並順著車道及樓板間滲流到地下室B2層，都發局已在今天中午11時許完成現場清潔及設施設備復歸。
都發局強調，此次事件是因社區外民眾蓄意進入社區開放公共區域啟動消防系統，現場人員發現後均循程序妥善處理，目前的狀況都已排除，地下室無下雨滲漏情況，後續清點損失後，將向行為人申請求償，事件中有局部滲漏情況，市府也會督導施工廠商盡速完成修繕，以維護住戶權益、確保居住品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言