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疫情讓兒童早療一度中斷 新北4處提供學前特教諮詢

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
物理治療師示範如何帶大肌肉運動。圖／新北教育局提供
物理治療師示範如何帶大肌肉運動。圖／新北教育局提供

去年受疫情影響，中央疫情指揮中心為保全醫療量能，實施醫療營運降載，兒童早療也被列入其中之一。因此新北4處學前特教諮詢據點，湧入不少無法上早療課程的家長及幼兒。幼兒園園長表示，據點不僅提供諮詢，增進特教家庭教養功能，還能安撫家長因醫療降載焦躁的心情。

新北教育局表示，學前特教諮詢服務據點結合社區教保資源中心資源，針對2歲以上未入幼兒園就讀，或未接受機構日托服務，支持有特殊教育需求幼兒及家庭。110學年度增至4處，每周五天各據點，分時段提供諮詢，項目包含身心障礙補助諮詢、優先入園相關諮詢、協助鑑定安置申請、幼兒評估與建議、特教親職教養諮詢、特殊教育班相關諮詢及特殊教育講座等，幫助家長及早了解如何幫助自己的孩子。

而去年因疫情影響，為保全醫療量能，一般的兒童早療一度中斷。鶯歌幼兒園長廖藪芬表示，許多幼兒需暫停醫療院所早療課程，據點提供諮詢服務管道，讓家長獲得教養資訊與支持鼓勵；萬里幼兒園長鍾綺芬也說，據點媒合治療師幫助孩子提升情緒控管及良性溝通技巧，大大提升孩子學習積極度及表達能力。

除了兒童早療因疫情一度中斷外，有些則是居住醫療資源較少的地區，比如幼兒安安（化名）的媽媽盼在未上學前，可以在家持續訓練，幫助安安發展，但受限於醫療資源，原本讓媽媽相當焦慮，後續據點協助媒合治療師，讓治療師與家長面對面討論，並進行現場示範，讓媽媽在日常生活當中，就能帶著安安邊玩邊訓練。

物理治療師講座，教家長如何培養孩子的正向品格。圖／新北教育局提供
物理治療師講座，教家長如何培養孩子的正向品格。圖／新北教育局提供

幼兒園 疫情 治療師

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