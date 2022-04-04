疫情讓兒童早療一度中斷 新北4處提供學前特教諮詢

去年受疫情影響，中央疫情指揮中心為保全醫療量能，實施醫療營運降載，兒童早療也被列入其中之一。因此新北4處學前特教諮詢據點，湧入不少無法上早療課程的家長及幼兒。幼兒園園長表示，據點不僅提供諮詢，增進特教家庭教養功能，還能安撫家長因醫療降載焦躁的心情。

新北教育局表示，學前特教諮詢服務據點結合社區教保資源中心資源，針對2歲以上未入幼兒園就讀，或未接受機構日托服務，支持有特殊教育需求幼兒及家庭。110學年度增至4處，每周五天各據點，分時段提供諮詢，項目包含身心障礙補助諮詢、優先入園相關諮詢、協助鑑定安置申請、幼兒評估與建議、特教親職教養諮詢、特殊教育班相關諮詢及特殊教育講座等，幫助家長及早了解如何幫助自己的孩子。

而去年因疫情影響，為保全醫療量能，一般的兒童早療一度中斷。鶯歌幼兒園長廖藪芬表示，許多幼兒需暫停醫療院所早療課程，據點提供諮詢服務管道，讓家長獲得教養資訊與支持鼓勵；萬里幼兒園長鍾綺芬也說，據點媒合治療師幫助孩子提升情緒控管及良性溝通技巧，大大提升孩子學習積極度及表達能力。