新北「最佳房寓」評選開跑 6大獎項總獎金高達204萬

社區房災一直是重要議題，近年碰到疫情，社區防疫也獲得重視，新北工務局今年以「最佳房寓」為主題，辦理年度優良公寓大廈評選活動，並設立6大獎項，總獎金高達204萬元，社區即日起就可報名角逐榮譽與豐厚獎金。

工務局說，111年新北市優良公寓大廈評選活動已正式開跑，活動主題特別訂為「最佳房寓」，報名自4月1日起至5月15日止，設立幸福安居金質獎、管理特色獎、綠環境特色獎、營造與關懷特色獎、防災推動獎等，另外也新增優良管理服務人員獎，社區可報名單一獎項或最大獎「幸福安居金質獎」，將有機會獲得市府頒發獎狀、獎座及獎金。

工務局指出，新北市公寓大廈管理組織報備家數已破萬，為區分新、舊及環境背景相異的社區，評選活動中規劃不同組別，讓參賽社區能充分發揮自身特色。像是針對於舊型社區設置「風華再現社區組」，鼓勵領得15年以上使用執照的社區一同參與及爭取優質社區榮譽；評選活動也配合社區加值相關政策設有額外加分項目，例如銀髮俱樂部、社區設置電動車輛充電樁、無菸社區及綠建築標章等，將大大提升社區得獎機會。

另外，為鼓勵公寓大廈管理服務人員積極處理社區日常事務及協助管理委員會，評選活動特別增設「優良管理服務人員獎」，只要社區管委會或區公所推薦並領得管理服務人員認可證滿3年以上、社區服務滿1年以上證明就能報名角逐。