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明倫社宅地下停車場淹2層樓如水濂洞 議員批豪宅品質？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
議員陳怡君今天接獲民倫社宅住戶陳情，上午8點30分，但明倫社宅地下停車場B1、B2卻都在大淹水，停車場多處成為小水灘。圖／陳怡君提供
議員陳怡君今天接獲民倫社宅住戶陳情，上午8點30分，但明倫社宅地下停車場B1、B2卻都在大淹水，停車場多處成為小水灘。圖／陳怡君提供

清明連假第三天，台北市議員陳怡君接獲住戶陳情，北市明倫社宅地下停車場竟淹水二層樓，甚至天花板牆壁還裂開，住戶怒斥，取車時猶如經過水濂洞。議員陳怡君批評，難道這就是市長柯文哲說的豪宅品質？對此，北市都發局回應，明倫社宅公共區域清晨疑似有社區外民眾進入社宅，人為使消防作動，已通報警方處理。

議員陳怡君今天接獲民倫社宅住戶陳情，上午8點30分，明倫社宅地下停車場B1、B2卻都在大淹水，停車場多處成為小水灘，更嚴重的是，因漏水還造成天花板到處可見裂縫，水滴滴滴答答狂流到停車場成為地下小水池，社宅住戶痛批，公帑蓋出來的品質如此，市府難道不用查嗎？

議員說，根據現場目擊民眾表示，因民眾觸及消防系統，所以導致消防系統啟動灑水所致。但她仍質疑，停車場設計不良，以致於民眾觸及灑水系統造成B1、B2二層樓淹水後，仍需要四名工作人員拿著工具清理了三個小時仍積水未退？可見地下室排水不良。

北市都發局回應，明倫社宅公共區域清晨疑似有人為使消防作動，導致停車場有消防水、泡沫溢流等情形，保全發現後已通報警方處理，另外，都發局已啟動現場設施設備復歸作業及清潔，將盡速恢復現場，減少對住戶的影響。

陳怡君說，明倫社宅至今啟用一年多，花數十億元造價，市長柯文哲還自豪明倫規格就是豪宅。但就在今天上午8點半左右，民眾到地下停車場取車時，一出電梯口卻發現自己猶如經過水濂洞。

議員質疑，停車場B1淹水，卻造成B2停車場天花板多處牆壁裂縫，這樣的施工品質，是否有偷工減料的嫌疑？呼籲市府儘速查明清楚。

議員陳怡君今天接獲民倫社宅住戶陳情，上午8點30分，但明倫社宅地下停車場B1、B2卻都在大淹水，停車場多處成為小水灘。圖／陳怡君提供
議員陳怡君今天接獲民倫社宅住戶陳情，上午8點30分，但明倫社宅地下停車場B1、B2卻都在大淹水，停車場多處成為小水灘。圖／陳怡君提供

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