新北響應世界流浪動物日 毛寶貝童樂會過不一樣兒童節

新北動保處為響應今日「世界流浪動物日」並慶祝兒童節，昨特別舉辦「毛寶貝童樂會」，除有「動保小小兵」一日動保員體驗課程外，還展出200幅毛寶貝療育形象圖作，盼能推廣生命教育及認養不棄養觀念，讓孩童度過一個很不一樣的兒童節。

動保處說明，活動中讓20位參與孩童換上黃色圍裙，化身動保照護志工，並由Summer Chen老師與志工團隊引導孩童認識園區毛寶貝，示範帶毛寶貝出籠散步、洗澡、餵養。

社團法人台灣平權促進會執行長林憶珊也親自帶領孩童閱讀「我想有個真正的家」繪本給毛寶貝聽，活動讓孩童學習到動物生命教育，寓教於樂。

另外，園區也展出網路插畫名家「隨便畫小姐」200幅毛寶貝療育形象圖作，令不少參與親子會心一笑，現場有超過20個愛心家庭一同讓愛延續。

林憶珊表示，帶孩童閱讀繪本能讓他們參與其中，可以從小就能培養正確價值觀，認知到飼養動物如同照顧家人一樣，要有責任感，細心照料牠們的需求、貼近動物的內心，承諾一輩子不離不棄。

隨便畫小姐表示，她幫毛寶貝畫像已累積超過1000多幅，這次挑選其中200至300幅展出，日前有民眾在畫作中認養一隻叫「老大」的狗，讓牠得到一個家，這也成為自己繼續畫下去的動力，希望透過活動推廣認養不棄養的觀念。

秀山國小二年級學生雅雅分享，自己5年前在板橋動物之家看到綿綿就決定要帶牠回家，這是她第一次認養小狗，誰都不可以遺棄牠、因為牠是生命，牠也許無法選擇出生在哪，但一定有機會再獲得幸福。