新北女力投入轉型 傳承五代茶園變「茶金」

台灣小農轉型不簡單，女性的投入也不遑多讓，由林奕慧帶領已傳承五代的東成茶葉轉型，除導正茶園安全用藥觀念、完善產銷履歷外，還積極開發新產品，如包種茶系列的蛋捲、爆米花、抹茶粉等。未來還將進軍辦公室喝茶文化，將開發多種口味茶包。

位於新北坪林翡翠水庫水源保護區內的東成茶葉，五代以來都在深山中默默耕耘，直到第六代從都市返鄉接手茶園。林奕慧表示，十年前因先生的一句話「想回家鄉從農」，便毅然決然辭去人壽公司襄理一職全心陪伴先生投入家族所經營的茶葉，從一個完全不懂到深入及熱愛農業，對於她而言是一份艱辛挑戰。

而在帶領東成轉型路上，林奕慧說，先從創新包裝改起，將原本大包裝重新設計，變成文創小包裝方便消費者入手，且與丈夫蘇育裕一起導正茶園安全用藥觀念，以及完善產銷履歷，強調東成茶葉安心又安全的品牌理念，並積極開發新產品，如包種茶系列的蛋捲、爆米花、抹茶粉等，同時將產品商品化、製茶技術、副食品開發等，提升企業形象及營收。

東成不僅在營收上表現亮眼，今年也獲頒，經濟部水利署台北水源特定區管理局「五甘Ga水源守選精選產品」及慈心有機農業發展基金會「綠色保育產品證書」，除環境保育成績亮眼外，在去年行政院農委會第七屆農村好物選拔中，更以包種抹茶及蜜香紅抹茶口味爆米花獲選。

林奕慧說，在參與選拔過程中，發現辦公室喝茶文化是一塊巨大的市場，未來將開發多種口味茶包，希望透過多品項布局，將東成茶葉品牌被更多人知道。