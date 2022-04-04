國內疫情爆發 輔大醫院社區篩檢量能加倍做

輔仁大學附設醫院因應新冠肺炎疫情最新發展，4月6日起社區篩檢將加倍時段和數量，從每天早上8時至下午4時為止，每天提供250人次的篩檢量。

輔大醫院現有社區篩檢是每天上午8時到中午12時，篩檢100人次。3日、4日連假暫停，五日恢復半天。

新作業規定等於增加1倍以上量能，暫定從清明節後到4月底為止。而輔大醫院自費篩檢仍然維持每天作業，有需要民眾可到醫院網站預約。

輔大醫院急診室主治醫師王聖儒表示，國內疫情升溫，近日部分社篩站多有發現陽性個案，新北市衛生局要求各醫院加開場次，輔大醫院社篩站最近沒什麼陽性個案，但防患未然，配合主管機關整體公共衛生策略。

輔大醫院感染控制部主任李宜謙說，本土疫情多點爆發，社區已經有不少不明傳播鏈，為了民眾的健康，鼓勵接種追加劑，避免出入容易群聚的場所，個人方面，外出配戴好口罩還是基本的，落實防疫新生活運動，多洗手，監測自身體溫狀況。有疑似新冠症狀時，盡速就醫，但要避免搭乘大眾運輸工具。另外醫院目前仍然無法探病，希望民眾能配合。

商品推薦