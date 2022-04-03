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出席黃帝大典 連勝文：慎終追遠 飲水思源

攝影中心 / 記者陳柏亨/即時報導
國民黨副主席連勝文表示，希望黃帝可以保佑世界華人早日渡過疫情。圖／台灣軒轅黃帝拜祖大典籌委會提供
國民黨副主席連勝文表示，希望黃帝可以保佑世界華人早日渡過疫情。圖／台灣軒轅黃帝拜祖大典籌委會提供

台灣軒轅黃帝拜祖大典籌委會舉辦的「壬寅年恭拜軒轅黃帝大典」今天在桃園黃帝雷藏寺隆重舉行。國民黨副主席連勝文先生擔任大典主拜官，循古禮參香恭拜，產官學各界人士共襄盛舉，場面莊嚴肅穆。

 國民黨副主席連勝文以主拜官之身份參與，帶領現場產官學貴賓全程觀禮。連勝文恭讀拜文並表示，軒轅黃帝是中華民族共同敬仰的人文始祖，參加恭拜黃帝活動，具有慎終追遠的意義，我們都是黃帝的子孫、在這五千年悠久文化的傳統及歷史的認同下、台灣一直持續著每年都會舉辦相關的拜祖活動，也期望保佑台灣及全世界的後代子孫、能夠早日度過疫情、走出陰霾展露笑容邁向未來。

拜祖大典的掌旗者由莊敬高職學生擔任，他們高舉百家姓旗幟進場，展現旗海飄揚的磅礴氣勢，象徵炎黃子孫萬姓同根、生生不息。樂舞環節亦由莊敬高職表演藝術科學生演繹。

新北市莊敬高職表演藝術科的學生，為拜祖活動增添年輕氣息。圖／台灣軒轅黃帝拜祖大典籌委會提供
新北市莊敬高職表演藝術科的學生，為拜祖活動增添年輕氣息。圖／台灣軒轅黃帝拜祖大典籌委會提供
連勝文（中）、立法委員鄭正鈐（前排右三）、前立委陳學聖（前排右二）出席。圖／台灣軒轅黃帝拜祖大典籌委會提供
連勝文（中）、立法委員鄭正鈐（前排右三）、前立委陳學聖（前排右二）出席。圖／台灣軒轅黃帝拜祖大典籌委會提供

連勝文 莊敬高職 國民黨

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