竹市議員李國璋退國民黨後 臉書宣布加入民眾黨

新竹市議員李國璋今年2月在臉書貼文證實退出國民黨，並於今晚9點在臉書貼文正式決定申請加入台灣民眾黨。李國璋說，雖然「背骨」、「變色龍」等名號肯定都跟著他走了，但是他仍與國民黨是在野的盟友。

記者稍早致電給李國璋，但他未接電話回應。

李國璋在臉書說，他印象中原本對台北市長柯文哲的感覺，是絕頂聰明、一針見血但時又有些無厘頭的阿北。但他在與柯的數次晤談後，發覺柯對旁人（尤其是晚輩）有著外界不知的敦厚與包容。對於台灣目前的政治環境，更是有著近乎執拗的改革決心，那種期盼打破黑箱決策的堅持，超乎他原先的想像，正是他喜歡欣賞的特質。

柯文哲曾說「對的事情做，不對的事情不要做。」這麽簡單的兩句話放在政治領域中，卻顯得如此的困難。有多久沒有想起，當時到底是秉持著什麼樣的初衷踏進政治圈中；在決定參選的那一刻，又想要給這個國家、這座城市帶來什麼樣的改變？

李國璋指出，所以他思考很久，在許多友人支持（也有人反對）下，今天正式決定申請加入台灣民眾黨。「橫眉冷對千夫指、俯首甘為孺子牛」正是他此刻的心情；知我者、惜我，不知我者、責我。都是勉勵，一併謝了。

李國璋說，期待未來能夠與台灣民眾黨的年輕新血作伙打拼，一起互相交流學習、激盪出更多火花。雖已戒酒多年，他也須承認在2005年時，曾有過一次酒駕被罰。雖無肇事、移送，但仍應感謝那位當時還是台北縣的高中老師，期許莫再犯的寬容警惕。