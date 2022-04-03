「清零」與「共存」惹爭議 新北藍綠議員隔空互嗆

國內疫情正酣，新北市長侯友宜則呼籲中央說清楚政策是要「清零」還「共存」。民進黨新北議員參選人卓冠廷批侯「帶風向」，認為是為新北疫情爆發打預防針；新北市議員江怡臻回批，中央的政策模糊不清，地方政府自然難以配合，新北市議員擬參選人吳訓孝認為，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中才是該加油的對象。藍綠雙方為了疫情隔空互嗆。

卓冠廷批評侯友宜在「帶風向」，並以中和社區疫情為例，指病毒已經在社區傳染一陣子，侯卻提出是因爲境外隔離14天降為10天，因果關係沒搞清楚，並呼籲侯友宜，「市長要加油了 趕緊盤點好醫療量能才是重點！」

卓冠廷說，侯友宜曾在1月21日受訪時說要「阻絕病毒於境外」，這已經與病毒演化的趨勢和國際情勢不符合，因為重點不在全面封鎖，而是應變，疫情已經影響所有人的生活超過兩年，病毒不斷在變種，最終還是會進來。

對此江怡臻回批，中央的政策模糊不清，地方政府自然難以配合，在防疫政策上，侯市府已經把該做的都已經先做，包含早在兩星期前就先盤點新北市所有醫療量能，同時也備好充足的防疫旅館和病房，包含病床1508床、集中檢疫中心1308間，另外也準備5000台血氧機等，呼籲民進黨不要再用政治語言帶風向，應該勇敢扛起責任，而不是既想要開放，但是又把疫情擴大的責任轉移到地方上。

江怡臻認為，為了拼初選提高聲量，民進黨參選人竟用防疫政策帶風向，創造政治話題，用政治利益來思考防疫，這樣不擇手段的態度以及做法無法得到市民的肯定。

吳訓孝表示，事實上最會帶風向的就是卓冠廷和蘇貞昌院長，「整天不給精準防疫指令，只會新創名詞」。

吳訓孝指出，防疫的方向是什麼，共存和清零的做法完全不同，如同面對歹徒，即刻攻堅和長期消耗戰的作戰方向也完全不同，錯誤或是搖擺不定的指令可能會導致各種嚴重的損傷，這就是現在中央的做的事情。