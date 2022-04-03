與民間團體合作 新北市議員陳明義辦兒童節電影活動

兒童節到來，新北市議員陳明義結合台灣幸福基金會與在地企業共同舉辦的「寶貝義起看電影」活動已邁入第6個年頭，為新莊、五股、泰山、林口將近1萬名孩子在兒童節帶來深刻的回憶，其中也有許多孩子是一路跟著基金會活動一起長大，今年更是以志工身分回到基金會加入服務的行列。

陳明義表示，每年農曆春節連假結束，團隊就開始規畫1整年的活動計畫，其中有每年既定舉辦的活動外，也有部分是團隊腦力激盪所創造出來的，尤其今年首創元宵尋寶趣的活動成功引起話題，兒童節寶貝看電影活動也是重頭戲。

陳明義說，今年在地企業還大方加碼贊助，希望企業的愛心可以延伸，讓更多孩子們受惠，日前在活動訊息公布後將近2000個名額短短不到2天時間已經額滿，甚至還有許多家庭來電希望可以排候補名額，可見電影的魅力真的令人著迷。

陳明義指出，今年活動除提供一般家庭的孩子與父母參與外，更邀請到聽障協會的小朋友和家長一同參與，雖然他們對於聽力部分較一般孩子辛苦，但是基金會這次特別選擇中文字幕版，讓孩子們藉由文字的表達理解影片內容的涵義。

陳明義表示，幸福的方式可以很多樣，愛心的力量也可以無限大，他常跟團隊討論什麼事情可以讓幸福更幸福、讓歡樂更歡樂。其實，就是透過分享來傳遞愛的力量，從早期和團隊帶著麥當勞及繪本到育幼院陪伴孩子同樂，到現在陪著一批批的孩子們及家長到電影院看電影，一路走來因為有很多在地企業的認同及支持讓新莊、五股、泰山、林口的孩子們可以在兒童節享有專屬他們的小確幸。

陳明義說，相當感謝宏匯廣場每年對基金會的支持，甚至還協助聯繫美麗新影城、湯姆熊歡樂世界一起加入這個富含教育意義又深受孩子喜愛的活動，讓孩子們除了感受到兒童節的幸福時光外，也能藉機教育讓孩子懂得如何學會付出與珍惜。