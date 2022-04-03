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外籍看護工申請到宅訓練不到1成 北巿議員批政策灌水

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
2025年台灣進入超高齡化，未來老人多，連帶勞力需求上升。本報系資料照。
2025年台灣進入超高齡化，未來老人多，連帶勞力需求上升。本報系資料照。

台北巿議員指出，北市年編列300多萬元推動到宅訓練外籍看護工服務，但申請人數連年下滑，去年只剩220人，甚至實際參與者不到看護工總人數的1成，質疑勞動局對外聲稱5年來服務逾2000案是「政策灌水」。

勞動力重建運用處長劉家鴻表示，到宅訓練採申請制，有需要的家庭才會來申請，去年受到疫情影響，許多家庭擔心到宅服務帶來的風險，因此申請人數少。

2025年台灣進入超高齡化，未來老人多，連帶勞力需求上升，勞動局指出自2017年起推動「聘用外籍看護工雇主安心計畫」，安排護理師、職能治療師及雙語通譯人員到宅服務，依被照顧者的健康狀況，對外籍看護工進行一對一的照護技能指導，5年來服務逾2000案。

耿葳調閱資料發現，2018年雇主安心計畫申請人數有504人，連年下滑，直到2021年只剩220人，且實際參與到計畫的外籍移工人數根本不到擔任看護工總人數的1成，這樣的執行成效，勞動局卻對外發新聞說5年來服務超過2000案。

耿葳表示，目前台灣已正式進入超高齡社會，家庭看護人力需求越來越大，但實際上這幾年，由於家庭看護工的薪資、福利水平無法與廠工相比，導致移工擔任家庭看護的意願低，已經形成「看護挑僱主」，甚至在移工求職資訊上標註不照顧重症、不照顧體重太重，只願意陪伴獨居長輩。

耿葳表示，正因如此，政府才會推動外籍看護工雇主安心計畫，希望藉由到宅的技術訓練，讓外籍移工可以獲得更多的照顧技巧，也降低移工們對於照顧重症者的排斥與疑慮，結果實際數字根本怎麼加都到不了2000案，但每年北市仍編列300多萬元的預算。

勞動力重建運用處長劉家鴻表示，免費補充訓練課程可分集中訓練及到宅訓練，雇主安心計畫為到宅訓練服務，採取申請制，對象雖然是移工家庭但並不是所有的，而是有需要的家庭，因此目標設定一年約500個家左右會來申請，不過去年受到疫情影響，許多家庭擔心到宅服務帶來染疫風險，因此申請人數少。此外，未來將拍攝照顧影片，作為到宅服務後的複習工具。

外籍看護 移工 疫情

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