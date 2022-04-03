影／新北辦多元文化節 侯友宜現場跳霹靂舞

新北市多元文化節主活動以「當我們混在一起MIX Together」為主題，用「食衣住行育樂」規畫具異國風情的音樂市集美食等，從今日開始至4月30日將辦理一系列活動，主活動「我就混這條街，世界音樂派對」。現場超過20個多元文化攤位，超過10種文化齊聚一堂。

活動由新北市長侯友宜用緬甸語你好的諧音「鳴個喇叭」，與台下民眾用喇叭鳴聲互動來開場，侯友宜接著參觀現場的多元市集，體驗各國特色民俗樂器。此外，還與「OVER the TOP OTA」舞團、牙買加黑人舞團及新北文化大使一起跳霹靂舞，台下掌聲如雷，現場氣氛熱鬧。

侯友宜表示，新北區區都有不同特色，但它們共同特點就是擁有大量移入人口，隨著來自世界各地、不同城市及文化面貌的新住民不斷湧入，使新北市人口數、移民數成全國之冠，

侯友宜說，大家從故鄉到異鄉，把異鄉當家鄉，也組成新北市多元混合、豐富精采的文化面貌，這次藉著2022多元文化節讓「我們混在一起」，看見自己也看見他人，混搭出新的可能，也融出精彩的新北市文化。

文化局長龔雅雯表示，2022新北市多元文化節以「當我們混在一起MIX Together」為主題，貫穿日常食衣住行育樂六大特色，用混食、混穿、混居、混搭、混學、混音等，裡頭有許多異國風情的美食、市集、街屋體驗、舞台行動車、多元行動書車及世界音樂派對等活動，民眾可在此感受到文化混融的趣味。