時力憂清泉崗產業園區敗部復活 中市：已終止環評

台中市政府1日宣布，總開發面積達22.12公頃的「清泉崗產業園區開發案」因由於開發商未依限完成國有土地同意文件、供水同意文件、軍事設施管制區申請許可等書件補正，市府已退回申請。時代力量立委陳椒華則貼文指出，開發案還要看開發商是否重提申請及6月環評結果才能確認是否胎死腹中，環保局表示，環評已終止。

「清泉崗產業園區」由創利開發公司申請開發，基地位在清水區楊厝段及海風段共64筆地號，面積約22.12公頃，主要規劃為金屬製造及機械設備、倉儲運輸等使用。

此案是前市長林佳龍任內依產業創新條例規定，2018年1月勘定基地，2020年11月可行性規劃報告備齊相關單位同意設置文件，去年起依區域計畫法、環評法等規定提具書件，辦理開發計畫、環評等審查作業。

陳椒華說，這次市府退件的理由之一是開發單位未取得國產署的同意配合文件，因國有地在此案的占比不到1%，就算國產署不讓售土地，開發單位只要取得國產署的同意配合文件即可再送件，她希望國產署不可同意，後續還要看開發單位是否重提，環評6月2日是否補件。

都發局表示，此案涉及非都市土地一般農業區變更為工業區，申請人於去年11月依區域計畫法及非都市土地使用管制規則向都發局申請開發許可，經書件查核，尚缺部分土地所有權人同意文件、供水同意文件及涉及「重要軍事設施管制區限建範圍」未取得國防部許可文件等，因此於今年3月17日依區域計畫法施行細則第16條規定，予以駁回之處分。都發局強調，業者向都發局申請土地變更，文件補正不齊，也有申請展延，依規駁回。

經發局指出，經發局均依國有財產署的規定及產業創新條例，要求已送件及未來受理的案件，皆須依法備齊相關文件才得受理申請。

環保局對此也表示，有鑑於此案已由目的事業主管機關經發局依產業創新條例終止原案，因此環評審查也將終止。