快訊

新竹縣+15 湖口仁慈醫院院內感染增9例

疫情燒進立法院 立委廖國棟證實：辦公室2助理確診

時力憂清泉崗產業園區敗部復活 中市：已終止環評

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
時力監督清泉崗產業園區，炒起選舉話題。圖／市府經發局提供
時力監督清泉崗產業園區，炒起選舉話題。圖／市府經發局提供

台中市政府1日宣布，總開發面積達22.12公頃的「清泉崗產業園區開發案」因由於開發商未依限完成國有土地同意文件、供水同意文件、軍事設施管制區申請許可等書件補正，市府已退回申請。時代力量立委陳椒華則貼文指出，開發案還要看開發商是否重提申請及6月環評結果才能確認是否胎死腹中，環保局表示，環評已終止。

「清泉崗產業園區」由創利開發公司申請開發，基地位在清水區楊厝段及海風段共64筆地號，面積約22.12公頃，主要規劃為金屬製造及機械設備、倉儲運輸等使用。

此案是前市長林佳龍任內依產業創新條例規定，2018年1月勘定基地，2020年11月可行性規劃報告備齊相關單位同意設置文件，去年起依區域計畫法、環評法等規定提具書件，辦理開發計畫、環評等審查作業。

陳椒華說，這次市府退件的理由之一是開發單位未取得國產署的同意配合文件，因國有地在此案的占比不到1%，就算國產署不讓售土地，開發單位只要取得國產署的同意配合文件即可再送件，她希望國產署不可同意，後續還要看開發單位是否重提，環評6月2日是否補件。

都發局表示，此案涉及非都市土地一般農業區變更為工業區，申請人於去年11月依區域計畫法及非都市土地使用管制規則向都發局申請開發許可，經書件查核，尚缺部分土地所有權人同意文件、供水同意文件及涉及「重要軍事設施管制區限建範圍」未取得國防部許可文件等，因此於今年3月17日依區域計畫法施行細則第16條規定，予以駁回之處分。都發局強調，業者向都發局申請土地變更，文件補正不齊，也有申請展延，依規駁回。

經發局指出，經發局均依國有財產署的規定及產業創新條例，要求已送件及未來受理的案件，皆須依法備齊相關文件才得受理申請。

環保局對此也表示，有鑑於此案已由目的事業主管機關經發局依產業創新條例終止原案，因此環評審查也將終止。

環評 國產署 陳椒華

延伸閱讀

環保標章乾粉滅火器含1級致癌物 陳椒華批審查流程草率

國發會公布「2050淨零碳排路徑圖」 陳椒華盤點隱憂

台中違法農地超商95案居次 農業局：查報70件處理中

農地違章超商桃園稱冠 陳椒華：難道鄭文燦睡著了

相關新聞

外籍看護工申請到宅訓練不到1成 北巿議員批政策灌水

台北巿議員指出，北市年編列300多萬元推動到宅訓練外籍看護工服務，但申請人數連年下滑，去年只剩220人，甚至實際參與者不...

影／新北辦多元文化節 侯友宜現場跳霹靂舞

新北市多元文化節主活動以「當我們混在一起MIX Together」為主題，用「食衣住行育樂」規畫具異國風情的音樂市集美食...

時力憂清泉崗產業園區敗部復活 中市：已終止環評

台中市政府1日宣布，總開發面積達22.12公頃的「清泉崗產業園區開發案」因由於開發商未依限完成國有土地同意文件、供水同意...

最大戒嚴受難墓園管理差 北議員轟：墳墓恐被踩

位於台北巿信義區崇德街的「戒嚴時期政治受難者墓園」（六張犁公墓內），為現存最大規模埋葬受難者的人權地景，至少近200位白...

徐國勇、侯友宜同場活動 兩人門口碰到揮手打招呼

農曆3月15日是保生大帝聖誕，新北市樹林濟安宮連續25年舉辦保生大帝聖誕文化祭，新北市長侯友宜、內政部長徐國勇等人到場參...

清明掃墓北市府免費掃墓公車 鼓勵線上祭拜

清明掃墓祭祖期間遇到持續升溫的本土疫情，台北市政府為避免群聚感染及疫情擴散，富德靈骨樓、陽明山臻愛樓及陽明山靈骨塔即起實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。