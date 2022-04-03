最大戒嚴受難墓園管理差 北議員轟：墳墓恐被踩
位於台北巿信義區崇德街的「戒嚴時期政治受難者墓園」（六張犁公墓內），為現存最大規模埋葬受難者的人權地景，至少近200位白色恐怖時期遭槍決政治受難者埋葬於此，但北市議員質疑，該墓園近30年欠維護，入口指標不明、道路破損，還可能讓人踩到亡者墳墓，相當不敬，質疑殯葬處管理維護過度消極。
北市殯葬處允諾，將加強維護管理。
清明連假，許多民眾上山掃墓，不過北市議員許家蓓質疑，「戒嚴時期政治受難者墓園」最早於1993年被發現有受難者埋葬於此，殯葬處2003年在該區啟用為政治受難者紀念公園，但直至2016年，戒嚴時期政治受難者墓園才正式公告為北市的文化景觀，長期以來，此區缺乏完善規畫。
許家蓓說，因當年受難家屬要領回遺體，政府要求收子彈費，導致許多家屬根本不敢領回遺體，只能讓家人埋葬在園區數十年，但綜觀目前墓區的保存維護，入口及指標系統不明確且道路系統也破損、缺乏維護下，可能讓探訪民眾不小心破壞墓區景觀，或有用路安全疑慮。
另外，因該區更有潛在土石流危機，殯葬處做的水土保持，卻僅是編列7萬6千元預算植草皮、割草，日常維護甚至多是由受難者後代自發性幫忙，殯葬處身為土地管理機關過於消極。
議員要求北市府應會同文化局，討論建立導覽系統、人權教育推廣，除完善保存外，更能讓市民了解這個空間的歷史以及台灣的民主發展過程。
北市文化局表示，該墓區已在民國105年指定為文化景觀，文化局也做過相關調查，並於去年完成保存文物計畫，將建議墓區的管理維護、系統指標、環境改善等，等文資審議通過之後，就會交由殯葬處執行。
北市殯葬處長陳冠伶也坦言，標示系統不明確，的確會讓民眾容易迷路，也會讓民眾搞不知道這是什麼地方，裡面是什麼狀況？議員明講，就是可能讓民眾不小心踩在墳墓上，對亡者相當不敬，殯葬處允諾，會盡早規畫改善指標系統。
北市民政局長藍世聰也表示，柯市長上任後後，也有關注這件事，甚至也曾與都發局前局長林洲民執行改造計畫，但有受難家屬團體認為覺得要保存原貌，所以才僅有做潛在土石流改善。
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