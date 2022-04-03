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徐國勇、侯友宜同場活動 兩人門口碰到揮手打招呼

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
徐國勇致詞說，清明時節雨紛紛，要下雨才會風調雨順，並向保生大帝祈福保佑台灣度過疫情。記者劉懿萱／攝影
徐國勇致詞說，清明時節雨紛紛，要下雨才會風調雨順，並向保生大帝祈福保佑台灣度過疫情。記者劉懿萱／攝影

農曆3月15日是保生大帝聖誕，新北市樹林濟安宮連續25年舉辦保生大帝聖誕文化祭，新北市長侯友宜、內政部長徐國勇等人到場參拜，由於侯跟群眾揮手致意，剛好到門口時碰上徐國勇，兩人揮手打招呼，侯友宜便先離去。

先到場的侯友宜感謝廟方配合市府的防疫政策，以及地方公益貢獻良多，且樹林濟安宮是樹林重要信仰中心，廟方發揚保生大帝濟弱扶傾的精神，投入地方公益無數，提供學生獎學金、花蓮震災捐助百萬元善款。

侯友宜說，在疫情期間，廟方更是捐贈防疫物資防護衣、防毒面罩及樹林區13所國小防疫經費，確保消防執勤人員的安全及孩童的健康受到保障，種種行善義舉屢獲本市績優宗教團體表揚。

由於15日將舉辦遶境祈安活動，侯友宜提醒，目前疫情升溫，感謝濟安宮配合防疫措施，活動參與人員全程佩戴口罩，並配置專人掌握現場秩序，注意人流動線不群聚，落實實聯制。

徐國勇致詞說，這次前來是代表政府感謝民眾配合防疫，才能協助疫情不會擴散，還說清明時節雨紛紛，要下雨才會風調雨順，也向保生大帝祈福保佑台灣度過疫情。

樹林濟安宮董事長陳黃綠妹表示，今天舉辦開鑼活動，預計15日有遶境祈安活動，工作人員會打滿三劑疫苗，以遵守嚴格防疫。而邁入第25個年的保生大帝文化祭，將於在4月9日到15日舉辦保生大帝契子、契孫回娘家為保生大帝賀壽、義剪、學子才藝之夜、暖壽科儀、樹三鶯中醫師聯合義診等精彩活動。

新北民政局長柯慶忠也表示，農曆3月神明聖誕較多，境內的宮廟也積極配合防疫，提醒民眾落實防疫觀念，需佩戴口罩才可入廟參拜，並建議隨身攜帶消毒液，讓防疫無缺口。

新北市樹林濟安宮連續25年舉辦保生大帝聖誕文化祭，新北市長侯友宜、內政部長徐國勇等人到場參拜。記者劉懿萱／攝影
新北市樹林濟安宮連續25年舉辦保生大帝聖誕文化祭，新北市長侯友宜、內政部長徐國勇等人到場參拜。記者劉懿萱／攝影
新北市樹林濟安宮連續25年舉辦保生大帝聖誕文化祭，新北市長侯友宜、內政部長徐國勇等人到場參拜。記者劉懿萱／攝影
新北市樹林濟安宮連續25年舉辦保生大帝聖誕文化祭，新北市長侯友宜、內政部長徐國勇等人到場參拜。記者劉懿萱／攝影

侯友宜 疫情

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