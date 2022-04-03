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清明掃墓北市府免費掃墓公車 鼓勵線上祭拜

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
台北市政府提供免費掃墓公車供民眾搭乘、接泊往返墓區，也有無障礙復康巴士，供行動不便的民眾搭乘。民眾搭乘免費公車，提供QR Code供民眾掃碼及酒精消毒。記者黃義書／攝影
台北市政府提供免費掃墓公車供民眾搭乘、接泊往返墓區，也有無障礙復康巴士，供行動不便的民眾搭乘。民眾搭乘免費公車，提供QR Code供民眾掃碼及酒精消毒。記者黃義書／攝影

清明掃墓祭祖期間遇到持續升溫的本土疫情，台北市政府為避免群聚感染及疫情擴散，富德靈骨樓、陽明山臻愛樓及陽明山靈骨塔即起實施人流管制，而連假期間的追思音樂演奏也取消。同時為疏散墓區車流，全面禁止車輛進入墓區；提供木柵線、南港線、崇德線、陽明山線及軍人公墓線五條免費掃墓公車供民眾搭乘、接泊往返；也有無障礙復康巴士，供行動不便的民眾搭乘。民眾搭乘免費公車，提供QR Code供民眾掃碼及酒精消毒。

富德公墓因應疫情升溫及環保政策，鼓勵利用「生命追思紀念網」線上祭拜。如欲進入福德靈骨塔追思，要實名制、量測體溫，也期待「派代表」減少人員進入，同時有300人的人流管制。供品、飲品、香火、寵物、鮮花、大型背包不可攜入等相關規定。整個墓區也因應環保需求全面禁止燒香燃燭，祭拜金銀紙也集中焚燒。

進入福德靈骨塔追思，要實名制、量測體溫，供品、飲品、香火、寵物、鮮花、大型背包不可攜入等相關規定。記者黃義書／攝影
進入福德靈骨塔追思，要實名制、量測體溫，供品、飲品、香火、寵物、鮮花、大型背包不可攜入等相關規定。記者黃義書／攝影
富德公墓因應疫情升溫及環保政策，整個墓區也因應環保需求，全面禁止燒香燃燭，祭拜金銀紙也集中焚燒。不時有工作人員舉牌宣導防疫。記者黃義書／攝影
富德公墓因應疫情升溫及環保政策，整個墓區也因應環保需求，全面禁止燒香燃燭，祭拜金銀紙也集中焚燒。不時有工作人員舉牌宣導防疫。記者黃義書／攝影

疫情 陽明山 公車

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