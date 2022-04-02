北市原民假日市集開幕 柯文哲：北市支援原鄉經濟發展

台北市長柯文哲下午出席由北市原民會自107年起為北市原住民辦理的「原樂好市-台北市原民假日市集」活動，主持開幕活動。柯文哲表示，台灣是一個移民社會，其中，原住民是很重要的一份子，也是形成台灣多元文化中的重要成分。

柯文哲指出，他常走訪原鄉部落，發現原鄉有很多除了農產品以外的文創特色商品，他認為原民部落只是少了曝光的機會，所以後來找到松菸，以排班接續的方式來讓這些原鄉部落產品，並且整合線上線下通路，讓他們可以持續做買賣，也讓國人對原鄉文化有更多的認識。

柯文哲說，他的目標是透過台北不斷地支援原鄉的經濟發展，藉由北市這個櫥窗向世界持續推廣原民文化、產業。未來也希望能夠拓展電商，讓這個產業能夠更穩定的運作。

松山文創園區自即日起至12月5日，以每2個月為檔期，「原民文化櫥窗」為定位，呈現各原鄉部落的特色商品及景點介紹，輪流推廣各原鄉地區的特色產業及部落旅遊。提高原民產業轉型的信心、增進原民經濟產業的發展。

原民會表示，為行銷及推廣原民經濟產業，自107年起辦理「原樂好市」活動，經過4年多，今年從室外的市集活動走入室內空間，特地在松菸設置原民主題選品店」，希望能作為誘發產業轉型的契機。