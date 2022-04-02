台北市人口提前跌破250萬 王鴻薇：柯文哲該醒了

台北市人口數「提前」跌破250萬，3月底人口數為249萬445人。台北市議員王鴻薇說，她去年質詢時就曾提醒，結果市府發言人回應稱議員在帶風向，如今隱憂成現實，柯文哲該醒了。

王鴻薇說，她去年1月質詢指出台北市成為六都人口流失最高，台北市青年成為「台灣脫北者」，當時市府發言人陳智菡回應，說脫北者是帶風向，時隔一年，今年台北市3月人口公布，這不是風向問題，她一年前擔心的隱患，早已成為現實。

王鴻薇說，她過去早就多次提醒市府，要重視此警訊，積極因應，未來恐出現大量「脫北潮」，但是柯P團隊只會幹話，派發言人口水回應，但用口水擦脂抹粉當然無效，人口問題持續發生，如今依法北市部分行政區都有議員縮減狀況，副市長人數也即將減員，難堪的現實，柯文哲該醒了。

王鴻薇說，台北市居住成本、育兒成本都高，年輕人在台北成家立業比較困難，再加上疫情和物價上升以及除籍多重影響影響，現實就是台北居最不易，這難道又是帶風向嗎？難道還打不醒市府嗎？還要回什麼幹話嗎？