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影／演說致詞「一陣乾咳」台下驚 侯友宜：我真的陰性啦！

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
今天上午新北市長侯友宜參加「五股夏綠地青創藝術節」活動。記者李定宇／攝影
今天上午新北市長侯友宜參加「五股夏綠地青創藝術節」活動。記者李定宇／攝影

今天上午新北市長侯友宜參加「五股夏綠地青創藝術節」活動，現場雨勢頗大、氣溫低冷，侯友宜上台致詞時一陣乾咳，引發台下騷動，侯友宜趕緊解釋「我有特別去驗，陰性陰性，我真的陰性啦！」

侯友宜咳完後接著說，昨天自己特別驗一驗，「現在這麼多我到底有沒有怎樣，陰性陰性，市長以身作則，陰性。」但侯友宜怕台下不相信，繼續補充「阿我真的陰性啦，不然我秀給你們看，陰性陰性，是真的啦！」

不料，侯友宜又咳了一聲，趕緊再說「我嗆到、嗆到啦！」就連介紹台藝大學生作品很漂亮時，都講成台科大。「拍謝喔，做的真漂亮！」

侯友宜下午召開防疫說明會時解釋，因為身為第一線指揮官，對自己面對疫情更要謹慎，尤其指揮官自我檢視比一般市民朋友還高，只要自己覺得身體有小狀況，就自行篩檢，喉嚨癢癢咳嗽，每個人作自我健康檢測都是必要的。強調他檢驗結果陰性，「大家放心，全力與團隊守好疫情。」

侯友宜 疫情

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