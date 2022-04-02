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脫口罩唱歌確定被罰3千 柯文哲：已經去超商繳了

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲受訪。圖/記者楊正海攝影
台北市長柯文哲受訪。圖/記者楊正海攝影

台灣本土疫情再起，口罩防疫規定仍未鬆綁，尤其唱歌還「未放寬」可拿下口罩，台北市長柯文哲29日出席遶境活動晚會，上台唱歌時卻沒有戴口罩，違反防疫規定。對此，柯文哲下午受訪表示，「我已經去超商繳了3000元」。

台北市衛生局日前表示，因衛福部在28日有新公告傳染病防治法內容，有特別說明何時要戴口罩、何時不用戴口罩，因此可開罰3000元到1萬5000元。柯文哲被罰最低金額。

另外，歌壇天后張惠妹昨睽違七年重返台北小巨蛋，主辦方祭出高規格防疫措施，張惠妹現場也要求粉絲全程配戴口罩，但網路上卻流傳著演唱會中，有包廂的觀眾未戴口罩聊天、換座位，還有人手拿著鐵鋁罐的畫面。柯文哲說，這交給衛生局處理。

口罩 柯文哲 衛生局

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