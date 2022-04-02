避免垃圾車內悶燒塵爆 北市環保局：掃墓後灰燼要澆熄

清明節將至，民眾掃墓祭祖時常有焚燒紙錢的習俗，但灰燼一定澆熄才能丟棄。往年曾發生民眾丟棄未完全熄滅的進，造成垃圾車壓縮時爆開或冒煙起火，北市環保局提醒，焚燒紙錢後，一定要用水把灰燼淋成混稠狀，在裝入專用垃圾袋中打包丟進垃圾車，避免發生意外，造成人員受傷。

另外，環保局也提醒民眾，丟棄鋰電池、髪膠罐等高壓瓶罐、食用性粉狀物與滅火器等五大類物品時，應經過妥善處理，再分別交給資源回收車或採逆向回收，才能確保清運的安全，未做好垃圾分類，可依違反「廢棄物清理法」處1200元到6000元罰鍰。

環保局說明，五大類物品與正確丟棄方式。高壓瓶罐，如髮膠罐、造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐、噴漆等，由於含有易燃氣體或有機溶劑，遇到高溫或壓縮易引爆，回收前應至空曠處將內容物排出，排空之罐體交付資源回收車。

食用性粉狀物，如奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，可以混水當作養豬廚餘回收，因這些粉狀物達到一定濃度遇上高溫，也可能引起塵爆燃燒。金紙或香灰餘燼要等到餘燼澆水全滅後，再裝入專用垃圾袋集中後丟垃圾車，否則未燃燒完全，可能會在垃圾車內悶燒。

至於鋰電池及行動電源經過擠壓後易起火燃燒，民眾可交由垃圾車旁的電池回收筒進行回收。滅火器及瓦斯桶循逆向回收管道，將物品交付原購買店家進行回收再利用。

環保局表示，民眾丟棄五大類物品前，應檢查再檢查，確認再確認，妥善處理後再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全，減少不必要的意外發生。