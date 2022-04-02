長照專車績效門檻低 議員質疑：達標後停駛爽領補助

北市府聲稱長照專車年年增加，但卻仍有不少民眾抱怨「預約不到車」，北市議員戴錫欽指出，長照專車每輛車每年可領取90萬元補助費，等於每輛車每日補助2466元，但他發現，今年3月1日至21日15個工作天，北市有7家業者提供長照專車服務，合計68輛，但其中竟有23輛車領了補助費卻不載客，質疑領補助門檻太低，甚至懷疑是不是業者服務績效達標後停駛，乾領補助款。

對此，社會局表示，因應近年來長照需求人口數增加，為改善長照服務車輛量能不足及改善優化預約方式，北市110年7月起，調整長照交通特約單位的專車補助規定，每月服務績效從原平均每車每工作日服務趟次至少4趟次提高至少6趟次。

另外，為要求車輛服務績效，社會局規範增加每月每車平均出車率至少達70%，如未達70%，即扣除未達績效比例的補助款，以確保補助款妥善運用。

戴錫欽另指出，市府每年約花300多萬維護長照車網路預約平台，但預約的方式古老，失敗率更高達44%，據資料顯示，目前有14家長照車業者，含7家專車、7家特約車提供預約服務，但市府只讓民眾一次只能預約3家業者做，若這3家都額滿，民眾需「打電話預約」。

戴錫欽說，市府體育局多年前就已建立網路預約及查詢平台，整合北市各行政區運動中心的各類場館及可預約時段供民眾線上預約，但為何社會局做不到？

另外，北市對於業者「營運績效標準」，新北市幅員較台北市廣大，新北要求每日平均7趟次，比台北市的6趟多1趟，台北市的門檻過低，北市應重新檢討。

社會局指出，為了讓預約車管道更加多元及便利，減少民眾分別電話預約各家服務單位之困擾，亦提供民眾線上滿意度調查，可即時反應乘車狀況，預約功能如第一次預約失敗，可運用系統再次預約或電話預約，社會局未來仍將持續優化系統平台功能。

至於長照交通補助專車申請審查，社會局明訂申請文件和審查標準，是綜合參酌各家服務單位過往營運狀況、相關系統、車輛與人力設置狀況、預計執行方式及預期服務效益，邀集學者專家組成小組召開會議審查，未來將再研議精進評選方式。