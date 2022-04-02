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老師住處漏水潮濕好辛苦 新北砸3千萬改善偏鄉宿舍

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
瑞亭國小教職員宿舍，更新廚房設備提供教職員使用。圖／新北市教育局提供
瑞亭國小教職員宿舍，更新廚房設備提供教職員使用。圖／新北市教育局提供

新北市沿海風大、潮濕，海風造成房屋易受侵蝕損壞，新北市瑞亭國小教師宿舍曾漏水又受潮、貢寮豐珠中學手扶欄杆也鏽蝕，新北市教育局為改善偏鄉教師住宿環境，2015年起迄今已挹注超過兩億5千萬用以興建、整修師生宿舍，今年預計支應3千萬元改善17所學校教職員宿舍，以穩定偏鄉教師資源。

新北市教育局去年向中央爭取補助，加上市款共挹注約3千萬元，協助新北市內17所偏遠地區及非山非市學校改善教師住宿環境，共計進行25棟宿舍修繕工程或設備更新，讓教師安居更能全心全意地在教學，帶給學生更優質教育。

教育局長張明文表示，為均衡城鄉教育資源，協助非山非市與偏遠學校教育發展，教育局除每年編列預算投入偏鄉教學環境改善外，也積極向中央爭取經費，2015年起迄今已挹注超過兩億5千萬，用以興建、整修師生宿舍，並進行設備的添購、更新等，改善其居住環境，提升教師留校教學意願及學生學習品質。

瑞芳地區氣候相對濕氣較重，瑞亭國小教職員宿舍屋頂原本有漏水情形，校舍外牆及內部設備容易受潮，在使用上也不易維持，該校運用此筆補助，進行室內整修及屋頂防水隔熱工程。

貢寮區豐珠中學建校迄今19年，因臨近太平洋海岸，東北季風加上漫長雨季，校園扶手欄杆已呈繡蝕狀態。受補助後全面汰舊換新，教學區、宿舍區所有的樓梯扶手欄杆，經與建築師、全校師生共同參與討論，於安全層面、無障礙設計、美觀部份均能顧及。

教育局表示，偏遠地區或非山非市的學校教師在交通方面往往受限於距離，須居住在學校宿舍，為了提供教師應有理想就業環境，同時為學生留下穩定師資，持續為新北市偏遠地區及非山非市學校挹注建設經費，構築舒適教學環境，當教師能安居樂業提高教學品質。

修繕過後的瑞亭國小教職員宿舍，提供新穎舒適的房間環境讓教師休息與備課。圖／新北市教育局提供
修繕過後的瑞亭國小教職員宿舍，提供新穎舒適的房間環境讓教師休息與備課。圖／新北市教育局提供

宿舍 教育局

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