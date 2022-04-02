玄天上帝聖誕千秋 侯友宜至五股賀聖宮參拜祈福

明日農曆3月3日是玄天上帝聖誕千秋，新北市長侯友宜今日上午前往五股賀聖宮向玄天上帝暖壽祈福，祈佑市民安居樂業、合境平安，同時感謝賀聖宮長期投入公益造福地方，也呼籲民眾落實防疫規範。

五股賀聖宮宮主王美雲表示，今年玄天上帝聖誕連三天舉辦九皇禮斗延生消災祈安三獻法會，祈求風調雨順、國泰民安。另外，也發起愛心贊普，每天還有歌仔戲表演答謝神恩，明日還有布袋戲「龜戲會」、乞壽龜與擲筊求發財金等活動，歡迎民眾前來祈福，把滿滿福氣帶回家。

王美雲說，玄天上帝除了職司消災解厄、斬妖除魔外，據傳也庇佑事業運、財源廣進，因此許多民眾特別在玄天上帝聖誕日來參拜祈求發展順利。信眾們可以準備鮮花、糖果餅乾、蘋果、鳳梨、香蕉、橘子或柿子等供品，誠心祈願。

侯友宜表示，賀聖宮是五股地區重要信仰中心，廟方秉持玄天上帝慈悲為懷的精神，長期推動公益慈善，提供學子獎助學金、急難救助金及發放物資予在地弱勢團體。去年還認購600箱鳳梨，以行動力幫助果農，在疫情期間更捐贈復康巴士1輛、口罩、酒精、防疫隔板等防疫物資，充實新北防疫量能。

侯友宜說，農曆3月開始有許多宗教慶典活動，提醒民眾落實自我防疫，至宮廟參拜請全程配戴口罩、實聯制、量測體溫，請打第三劑才可以參加遶境活動，保持安全距離不要鑽轎腳，用餐一律以餐盒外帶，把防疫規範做到好。