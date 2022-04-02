習慣追車追人的狗掛矯正器可改善 台南市製作推廣使用

常有民眾投訴政府民眾飼養的狗或流浪狗會追車追人、甚至咬人咬車。台南市動保處今天表示，已製作防追咬矯正器近200個，經動保團體協助放置佩掛「問題流浪犬」身上，減緩跑步速度減少追車咬人習慣。

動保處說，矯正器主要是以一根長約30公分且依犬隻體型選用適當重量鐵管，中央繫上可調節長度鐵鍊，麻醉捕捉或配合愛心餵養人士加掛犬隻項圈，當狗跑步時，懸掛的鐵管會擺動碰撞前腳，經過多次跑步受到阻礙，慢慢改善犬隻追人車習性。

台南市施行流浪動物絕育暫置(TNVR)政策，流浪犬貓經評估無人認領養而溫馴者絕育後「原地暫置」，少數有民眾指稱會追咬人車；動保處表示，現針對人犬衝突高風險區域，嘗試於流浪犬絕育回置後佩戴矯正器，並配合當地愛心人士評估觀察犬隻狀況，改善追人車習性。