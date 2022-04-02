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兒童節不無聊 新北觀旅局提供玩具陪伴居隔孩童

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府關懷入住在防疫旅館裡的兒童，結合野柳海洋世界、烏來雲仙樂園、玩具銀行及防疫旅館一起準備兒童節禮包。圖／新北市觀旅局提供
新北市政府關懷入住在防疫旅館裡的兒童，結合野柳海洋世界、烏來雲仙樂園、玩具銀行及防疫旅館一起準備兒童節禮包。圖／新北市觀旅局提供

返台旅客須入住防疫旅館，配合檢疫措施。為了讓兒童也能感受到過節氛圍，新北市觀旅局與萬里野柳海洋世界、烏來雲仙樂園、新北市玩具銀行及新北市防疫旅館合作，在兒童節這天準備送上好玩又有趣的玩具包，內含遊戲繪本、創意積木組、玩具車組等豐富禮品，希望讓在防疫旅館的住客和孩童也能夠感受到兒童節的氣氛和溫暖。

觀旅局長楊宗珉昨天下午前往新北市某處防疫旅館，特別送上兒童節玩具禮包，為兒童送上市府關懷，並現場致電關心在防疫旅館的住客。楊宗珉表示，兒童節當日會給小朋友一個驚喜，期望能度過一個在防疫旅館內不會無聊的兒童節。為促進新北市觀光遊樂業的發展，未來將積極推動與觀光產業的合作。

另外，兩家觀光遊樂業為促進新北市旅遊消費商機，除了免費提供兒童玩具包外，也為返台旅客提供空中纜車招待券、文創口罩、吊飾、環保袋等豐富禮品。4月2日至5日兒童連假期間，新北觀光遊樂業也會遵守中央政策，嚴格規範防疫措施。

除了兒童節外，自今年1月份起，新北市政府與防疫旅館攜手送上新春關懷禮包，和返台的旅客分享新春的喜悅；元宵節防疫旅館亦主動貼心送上應景食品或禮品，無微不至的照顧，讓返台的旅客感受到滿滿的溫暖。

每逢佳節，新北市政府皆送上應景的關懷禮包，讓入住防疫旅館的住客感受到滿滿的溫暖。圖／新北市觀旅局提供
每逢佳節，新北市政府皆送上應景的關懷禮包，讓入住防疫旅館的住客感受到滿滿的溫暖。圖／新北市觀旅局提供
新北市政府關懷入住在防疫旅館裡的兒童，結合野柳海洋世界、烏來雲仙樂園、玩具銀行及防疫旅館一起準備兒童節禮包。圖／新北市觀旅局提供
新北市政府關懷入住在防疫旅館裡的兒童，結合野柳海洋世界、烏來雲仙樂園、玩具銀行及防疫旅館一起準備兒童節禮包。圖／新北市觀旅局提供

防疫旅館 兒童節

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