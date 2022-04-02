新北高氯離子建築物自治條例上路 解決海砂屋釘子戶問題

為維護居住安全，新北市政府制定「新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」，針對高氯離子鋼筋混凝土建築物（海砂屋）訂定認定標準、容積、補助、審查等相關事宜，新增可以處以罰鍰及限期強制拆除與斷水斷電等強制作為，可以加速推動海砂屋改建，解決釘子戶問題。全案經行政院核定通過，4月1日起正式實施。

新北市議會於去年12月17日三讀通過「新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」草案，共計15條，市府送行政院核定後，於今年3月30日公告，4月1日起正式實施。

工務局長詹榮鋒指出，新北市目前列管的海砂屋尚有79件未拆除，以往海砂屋重建困難在於住戶意見分歧，加上缺乏條例強制約束，導致拆除重建進度延宕，影響居住安全甚至危害公共安全。

自治條例第7條明訂海砂屋限期停止使用及限期拆除之認定標準，建築物所有權人若違反條例逾期未停止使用，可連續處5千元以上、6萬元以下罰鍰，必要時可依法斷水、電；符合自治條例第7條第3項，經本府核准為限期拆除的海砂屋，逾期未拆除則可連續處3萬元以上6萬元以下罰鍰，並依建築法強制執行拆除。

此外，已核定須拆除重建的海砂屋，依照條例第7條第1項達限期停止使用標準時，後續將由專家學者及本府各相關單位組成審查會，依照建物耐震能力、抗壓強度、重建整合程度及執照申請等情形，由委員整體考量後排定優先停用對象，並依建築法要求建築物所有權人停止使用。

為了鼓勵屋主加速拆除重建，第9條訂定海砂屋拆除補助，海砂屋拆除完成後，可依照主建物面積，向工務局申請補助，每戶最高20萬，但核定後超過3年未拆除者，補助費用將逐年遞減10%。另針對經濟或社會弱勢者，則會協助安置或給予租屋補貼，減輕弱勢民眾的負擔。