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清明連假第一天 侯友宜指這幾處路段容易壅塞
今天是清明節連續假期第一天，新北市長侯友宜今天一早前往交控中心聽取即時交通路況。侯友宜表示，新北有幾處容易壅塞的路段，要特別監控。因石碇、坪林實施高乘載，平面道路容易壅塞，交控中心跟警察要快速去做好管控，並跟高公局協調，希望匝道儀控的秒數不是一成不變，要適時調整。
今早國1內湖至頭份、國3木柵至香山，以及國5南港系統南下入口匝道於今天自上午6點起至中午12點實施高乘載管制，新北市台64、65銜接國3和國1匝道於上午出現大排長龍， 侯友宜指示交控中心嚴密監控。另外，今天上午金山、三芝等墓區聯外道路就出現車多壅塞情形。
侯友宜表示，清明連假連續4天，新北會啟動市政儀表板，監控容易造成壅塞的幾個路段，包含國三接國五南下交流道、五股交流道、台64往台61、國三土城匝道及台64、65匝道，因石碇、坪林實施高乘載，雖然有替代道路台九線跟160乙，但實施高乘載就回堵到平面道路，要上匝道都要塞車一個小時，高速公路看似平順，但平面道路卻很壅塞。
侯友宜說，交控中心跟警察要快速去做好管控，並跟高公局協調，希望匝道儀控的秒數不是一成不變，要適時調整，觀旅局要啟動人潮儀表板，針對老街、風景區實施人口管控，強化防疫很重要，今天剛好碰到陰雨綿綿，掃墓人潮可能中午後就會出來。
交通局長鍾鳴時表示，交通局、警察局已超前部署，交通局除了匯整清明連假交通懶人包以提供的國道、市區、風景區和墓區易壅塞時段、路段，並有新北交通即時資訊網提供最新、最即時的路況之外，交控中心24小時全天候監控，並透過全市CMS和臉書社群發布訊息。
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