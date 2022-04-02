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金山南勢湖飲山泉水 鑽探水源設自來水設備逾百人受惠

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
金山南勢湖飲山泉水，將鑽探水源設簡易自來水設備，逾百人受惠。圖／金山區公所提供
金山南勢湖飲山泉水，將鑽探水源設簡易自來水設備，逾百人受惠。圖／金山區公所提供

新北市金山南勢湖地區因位處山區自來水無法延管，居民長年飲用山泉水，經地方爭取改善民生用水品質，市政府水利局補助，將在五湖里進行鑽探工程尋找替代水源，取得用水後預計有27戶逾百人將受惠，徹底改善五湖里居民缺水問題。

金山區長廖武輝、新北市議員周雅玲及五湖里長李進發爭取改善用水，希望探尋得符合民生用水品質水源，徹底改善水源不足缺水問題。

金山區長廖武輝表示，金山區目前部分仍有地區民眾無自來水可用，現況約有27戶用戶民生用水非常不穩定，且水源頭分散多處，居民各自以臨時堆石儲水設施取地面水使用，取水相當不方便。前天會同周雅玲邀集相關單位現場會勘，近日開始鑽探工程，工期40天，鑽探深度達170公尺，5月完工。

議員周雅玲說，南勢湖地區居民多年使用山泉水，長期飲用恐影響人體健康甚鉅，民生用水不可忽視，盼望尋覓替代水源後能改善現況，為使居民能居住的安心更能喝的安心。

水利局長宋德仁表示，為改善偏鄉地勢高無自來水民眾用水品質，補助金山區公所約94萬元進行相關簡易自來水鑽探工程，待探得水源後將設置簡易自來水設備，可望大幅改善五湖里南勢湖居民民生用水問題。

金山南勢湖飲山泉水，將鑽探水源設簡易自來水設備，逾百人受惠。圖／金山區公所提供
金山南勢湖飲山泉水，將鑽探水源設簡易自來水設備，逾百人受惠。圖／金山區公所提供
金山南勢湖飲山泉水，將鑽探水源設簡易自來水設備，逾百人受惠。圖／金山區公所提供
金山南勢湖飲山泉水，將鑽探水源設簡易自來水設備，逾百人受惠。圖／金山區公所提供

金山 水利局

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