快訊

東南水泥舊廠拆除出包 高市府開罰逾500萬

遍布12縣市 北市再公布10張「海量足跡」

北市中心主要道路機車格 7月4日實施收費

中央社 / 台北1日電

北市機車停車格收費邁入第3階段，停管處表示，市中心路寬12公尺以上道路的機車格將納入收費，約5萬5000格，預計7月4日實施。

台北市今天舉行交通會報，停車管理工程處表示，以點、線、面方式推動機車格收費，除了落實使用者付費原則、減少占用外，也能鼓勵民眾使用公共運輸

停管處表示，預計7月4日起，市中心主要道路機車格納入收費，基準為路寬12公尺以上的道路，共約5萬5000格，收費前將於現場設置收費牌面，格位會增加黃色外框以利識別。

停管處已陸續完成商圈及捷運站周邊的機車格收費，累計12萬1700格，而在第3階段實施後，第4階段的其他道路機車格，則預計在民國112至115年執行收費，包含非市中心的商業區、捷運站、巷弄。

而配合北市綠能政策，在電動機車占北市機車登記數13.5%前，路邊及路外停車都免費；而路邊停車開單無單化則預計6月上線，試辦3個月。

北市 捷運 公共運輸

延伸閱讀

又是滿滿10張…北市晚間公布確診足跡 有立榮航空班機、壽司郎

北市打疫苗拿好康 長者拿千元禮券、學校獲5萬防疫經費

4年僅成功7件 議員批北市市產活化成效不彰

台北爆疫情！清明將至 北市納骨塔分流總量管制

相關新聞

台北爆疫情！清明將至 北市納骨塔分流總量管制

台北市疫情升溫，清明連假在即，進入室內納骨塔將做分流總量管制，禁止使用吹奏樂器，第一線接觸大體的工作人員需打滿2劑疫苗；...

黃珊珊稱阿妹演唱會座位有專屬QRCode 粉絲：沒看見

藝人張惠妹「阿妹」今晚在小巨蛋舉辦萬人演唱會，由於台北市疫情升溫，市長柯文哲下午記者會時特別提到防疫作為，拜託看演唱會的...

全台最「高」公益活動 台北101明起六周末辦慈善市集

台北101攜手台北市政府，舉辦全台最高、規模最大的公益活動，從明天起到5月8日連續共六個周末，以關懷弱勢兒童教育發展為主...

陳信瑜爭議再一樁 北市議員爆挪用經費請府外人士審新聞稿

台北市勞動局長陳信瑜爭議案件再一樁，台北市議員黃郁芬今天表示，勞動局編制內明明就有一位劉姓秘書擔任新聞聯絡人，勞動局卻從...

阿妹萬人演唱會防疫 柯文哲：拜託大家口罩一定要戴好

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，對於外界高關注今晚阿妹在小巨蛋舉辦萬人演唱會，防震和防疫的部分，市府準備好了嗎？對此，...

4年僅成功7件 議員批北市市產活化成效不彰

為提升市有房地有效利用，避免閒置浪費，北市財政局推出民間活化提案，推動都市再生，民眾可在「台北市市產活化整合平台」查詢提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。