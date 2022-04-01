黃珊珊稱阿妹演唱會座位有專屬QRCode 粉絲：沒看見
藝人張惠妹「阿妹」今晚在小巨蛋舉辦萬人演唱會，由於台北市疫情升溫，市長柯文哲下午記者會時特別提到防疫作為，拜託看演唱會的民眾口罩一定要戴好，副市長黃珊珊也說場每張椅子都有專屬QR Code。實地走訪小巨蛋，粉絲入場必須掃台北通或登記身份證號，不過根據入場的粉絲轉述，位置上並沒有QR Code。
黃珊珊說明，她和聯醫人員親自去看 ，這次演唱會是採完全實名制，每個座位都有專屬的QR Code，而且因為是會員制，主辦單位都能掌握是誰買的票；另外，這次演唱會沒有搖滾區，都有椅子、 位置，所以不會有人員混雜的狀況。
實地抵達台北小巨蛋外，現場人潮相當多，粉絲排隊一一入場，進場前必須掃台北通或登記身分證號，不過入場後並沒有在椅子上看見「專屬QR Code」；有粉絲透露，雖然購票要求實名制，以防黃牛搶票，但事實上仍看見有人在網路上兜售演唱會門票，並表示能夠借身分證入場，只要同性別即可。
另外，阿妹張惠妹於2015年在台北小巨蛋因飆唱「三天三夜」導致上萬歌迷都跟著唱跳，導致現場嚴重震動，引發周邊住戶抗議，使得小巨蛋訂出「阿妹條款」防震規範。柯文哲被問演唱會三天三夜的防震時表示，他也不曉得，跳一次就知道到底會不會有問題。
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