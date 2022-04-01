微星捐筆電助新北弱勢學童 疫情期間再贈百台供遠距學習

在電腦數位化年代，因應一般課程所需，加上新冠疫情的遠距教學，都需要使用電腦，但是對於弱勢家戶的孩子來說卻是不易，微星科技公司近一年來陸續捐給新北市弱勢家庭超過100台二手筆電，雖是二手，但各項功能和程式仍非常新，受贈的孩子以溫馨卡片表達內心的感激。

社會局主任秘書黃逢明、微星科技公司經理許志宏及工程師陳宏源等人，到中和探視剛從學校下課的曹小姐弟。兩人因父親躲債務問題離家，由爺爺奶奶照顧，年過70歲的爺爺奶奶為了讓姐弟倆有好的生活，奶奶竟外出從事清潔工作，家中由爺爺照料。

去年因疫情關係，學校改由線上教學，兩姊弟沒有電腦，只能輪流使用手機作業，雙和社福中心獲悉後，社工協助申請媒合微星科技的筆電，並定期到家裡關心，兩姊弟非常懂事，寫了張感謝卡，希望能轉交給微星科技。

另外，家住三重的小儀就讀高職餐飲科一年級，與單親媽媽同住，媽媽去年遭清潔公司資遣，從此頓失經濟來源，僅靠市府社會福利補助，也買不起電腦，最後再三重社福中心的媒合下，獲得微星科技的筆電。

微星科技協理簡文哲表示，做為在地企業，長年以來與新北市府合作，包含教育局和社會局，從106年至今已經捐贈213台電腦或筆電，提供給弱勢學生使用，尤其去年疫情影響，許多學校均採遠距教學，因此加碼再提供100台電腦，希望透過數位學習，翻轉弱勢孩子的未來。