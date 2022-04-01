全台最「高」公益活動 台北101明起六周末辦慈善市集

台北101攜手台北市政府，舉辦全台最高、規模最大的公益活動，從明天起到5月8日連續共六個周末，以關懷弱勢兒童教育發展為主軸，在台北101大樓89樓觀景台舉辦「愛在雲端101兒童公益市集」，現場有互動攤位、體驗課程，還有精品義賣，市集活動收入扣除營運成本將全數捐贈合作公益團隊，運用在12歲以下弱勢孩童的成長教育項目。

台北101表示，愛在雲端101兒童公益市集有21個童趣互動攤位、兒童天空體驗課程，以及101件精品共同響應、10大名人一起參與等4大內容，同時結合16家公益團隊，4大內容整合遊戲、教育、慈善與企業社會責任等豐富面向，打造雲端上親子連假最嗨放電行程，與顧客一起歡慶兒童節、迎接母親節。

台北101表示，童趣互動攤位包括強化體適能具放電效果的「活力放電」攤位、引導創造與想像力的「美感體驗」攤位、鍛鍊思維專注力的「腦力激盪」攤位、台灣傳統風俗遊戲「台灣童趣」攤位，以及培養親子情感的「我愛媽媽」攤位，家長亦可帶著小朋友闖關集點換101專屬贈品，不僅好玩，更是寓教於樂。

台北101表示，公益市集將首次啟動全新版本的兒童天空體驗「小小城市代言人」，小朋友將能從觀景台環360度的大台北景致中，深入了解大台北區域地理、風土、人文等知識面向，成為台北市的小小代言人，台北101讓親子不僅僅是「看」風景，更看到風景背後更多的知識向度，擴大觀景台賞景的寬度與深度。

台北101表示，公益市集將攜手23個國際頂級品牌以及10大名人，提供超過101件全新精品以及名人個人珍藏商品共襄盛舉，總捐贈價超過360萬，國際精品包括三大國際精品集團LVMH、Swatch以及Richemont集團，提供全新且最新熱賣錶款與鋼筆參與活動，國際精品 Zegna、 Michael Kors、Tory Burch、Marc Jacobs、Hogan亦共同協力，鼎泰豐、 CHARLES & KEITH及TWG TEA、微熱山丘更提供超過400件商品支持，國際頂級珠寶品牌Bvlgari「Serpenti Forever粉色小牛皮肩背包」與法國高級珠寶FRED「Fred pretty Women白K金鑽石項鍊」更是捐贈價超過20萬的精品，是101件精品共同響應計畫中捐贈價最高的兩件。