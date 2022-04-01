快訊

旅客別等了！ 站務員廣播：今晚左營站沒高鐵可北上

疏運亂...高鐵拚今晚通車 台鐵也被迫斷電部分路線停駛

全台最「高」公益活動 台北101明起六周末辦慈善市集

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
台北101與台北市政府在台北101 89樓觀景台聯手舉辦「愛在雲端101兒童公益市集」，秘境花園等也是民眾拍照打卡不可錯過的景觀。記者余承翰／攝影
台北101與台北市政府在台北101 89樓觀景台聯手舉辦「愛在雲端101兒童公益市集」，秘境花園等也是民眾拍照打卡不可錯過的景觀。記者余承翰／攝影

台北101攜手台北市政府，舉辦全台最高、規模最大的公益活動，從明天起到5月8日連續共六個周末，以關懷弱勢兒童教育發展為主軸，在台北101大樓89樓觀景台舉辦「愛在雲端101兒童公益市集」，現場有互動攤位、體驗課程，還有精品義賣，市集活動收入扣除營運成本將全數捐贈合作公益團隊，運用在12歲以下弱勢孩童的成長教育項目。

台北101表示，愛在雲端101兒童公益市集有21個童趣互動攤位、兒童天空體驗課程，以及101件精品共同響應、10大名人一起參與等4大內容，同時結合16家公益團隊，4大內容整合遊戲、教育、慈善與企業社會責任等豐富面向，打造雲端上親子連假最嗨放電行程，與顧客一起歡慶兒童節、迎接母親節。

台北101表示，童趣互動攤位包括強化體適能具放電效果的「活力放電」攤位、引導創造與想像力的「美感體驗」攤位、鍛鍊思維專注力的「腦力激盪」攤位、台灣傳統風俗遊戲「台灣童趣」攤位，以及培養親子情感的「我愛媽媽」攤位，家長亦可帶著小朋友闖關集點換101專屬贈品，不僅好玩，更是寓教於樂。

台北101表示，公益市集將首次啟動全新版本的兒童天空體驗「小小城市代言人」，小朋友將能從觀景台環360度的大台北景致中，深入了解大台北區域地理、風土、人文等知識面向，成為台北市的小小代言人，台北101讓親子不僅僅是「看」風景，更看到風景背後更多的知識向度，擴大觀景台賞景的寬度與深度。

台北101表示，公益市集將攜手23個國際頂級品牌以及10大名人，提供超過101件全新精品以及名人個人珍藏商品共襄盛舉，總捐贈價超過360萬，國際精品包括三大國際精品集團LVMH、Swatch以及Richemont集團，提供全新且最新熱賣錶款與鋼筆參與活動，國際精品 Zegna、 Michael Kors、Tory Burch、Marc Jacobs、Hogan亦共同協力，鼎泰豐、 CHARLES & KEITH及TWG TEA、微熱山丘更提供超過400件商品支持，國際頂級珠寶品牌Bvlgari「Serpenti Forever粉色小牛皮肩背包」與法國高級珠寶FRED「Fred pretty Women白K金鑽石項鍊」更是捐贈價超過20萬的精品，是101件精品共同響應計畫中捐贈價最高的兩件。

台北101表示，10位名人包括高怡平、蔣雅淇、許富凱、小馬、黃小柔、于子育(琇琴)、聶雲、李蒨蓉、林韋君以及許蓁蓁，提供個人私藏商品參與活動，藉由名人的號召拋磚引玉，高怡平提供近全新Gucci Sylvie手袋，小馬提供自己的畫作「夢境塗鴉」。

台北101與台北市政府在台北101 89樓觀景台聯手舉辦「愛在雲端101兒童公益市集」，台北市觀傳局局長劉奕霆（左起）、台北市副市長蔡炳坤、台北101董事長張學舜、台北101總經理朱麗文等人一同出席記者會宣傳。記者余承翰／攝影
台北101與台北市政府在台北101 89樓觀景台聯手舉辦「愛在雲端101兒童公益市集」，台北市觀傳局局長劉奕霆（左起）、台北市副市長蔡炳坤、台北101董事長張學舜、台北101總經理朱麗文等人一同出席記者會宣傳。記者余承翰／攝影
台北101與台北市政府在台北101 89樓觀景台聯手舉辦「愛在雲端101兒童公益市集」，設計21個童趣互動攤位、兒童天空體驗課程等，將觀景台打造成天空兒童樂園。記者余承翰／攝影
台北101與台北市政府在台北101 89樓觀景台聯手舉辦「愛在雲端101兒童公益市集」，設計21個童趣互動攤位、兒童天空體驗課程等，將觀景台打造成天空兒童樂園。記者余承翰／攝影

台北101 親子 北市

延伸閱讀

台北101攜手北市府做公益 打造觀景台成天空兒童樂園

HUBLOT x 村上隆來了！彩虹微笑小花盛開台北101

台北101最高樓層變身 從「素顏」蛻變「最高秘境花園」

屏三大音樂節4/8起嗨唱周蕙、瘦子、李翊君…接力登場

相關新聞

台北爆疫情！清明將至 北市納骨塔分流總量管制

台北市疫情升溫，清明連假在即，進入室內納骨塔將做分流總量管制，禁止使用吹奏樂器，第一線接觸大體的工作人員需打滿2劑疫苗；...

全台最「高」公益活動 台北101明起六周末辦慈善市集

台北101攜手台北市政府，舉辦全台最高、規模最大的公益活動，從明天起到5月8日連續共六個周末，以關懷弱勢兒童教育發展為主...

陳信瑜爭議再一樁 北市議員爆挪用經費請府外人士審新聞稿

台北市勞動局長陳信瑜爭議案件再一樁，台北市議員黃郁芬今天表示，勞動局編制內明明就有一位劉姓秘書擔任新聞聯絡人，勞動局卻從...

阿妹萬人演唱會防疫 柯文哲：拜託大家口罩一定要戴好

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，對於外界高關注今晚阿妹在小巨蛋舉辦萬人演唱會，防震和防疫的部分，市府準備好了嗎？對此，...

4年僅成功7件 議員批北市市產活化成效不彰

為提升市有房地有效利用，避免閒置浪費，北市財政局推出民間活化提案，推動都市再生，民眾可在「台北市市產活化整合平台」查詢提...

垃圾堆置新北山坡地 民怒批市府都在睡覺

位在中和華新街109巷內柴埕登山步道，是民眾假日休閒登山去處，不過近期有民眾在鄰近區域發現，山坡路邊被棄置許多垃圾，表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。