陳信瑜爭議再一樁 北市議員爆挪用經費請府外人士審新聞稿

台北市勞動局長陳信瑜爭議案件再一樁，台北市議員黃郁芬今天表示，勞動局編制內明明就有一位劉姓秘書擔任新聞聯絡人，勞動局卻從各種業務項目中挪用預算，聘請一位張姓記者審查勞動局新聞稿，但其他局處都沒有這樣的流程，質疑勞動局酬庸。陳信瑜說，他們只是用比較便宜的方式把新聞這塊做更好，強調這是對的事情。

黃郁芬質詢時詢問社會局、民政局等多個局處，發布新聞稿前是否會請府外人士審稿，所有局處皆表示沒有這樣的流程。

黃郁芬說，有個局處特立獨行，就是勞動局，和一位張姓人士從去年簽訂勞務承攬契約，將新聞稿審稿業務外包，至今審了130篇新聞稿，一篇約新台幣800元，領取超過10萬元，但勞動局有新聞聯絡人，劉姓秘書月薪5萬8千元，卻還要把審稿外包，難道秘書能力太差？

黃郁芬說，經過她調閱資料，想了解張姓人士審過的新聞稿變得如何，但發現新聞稿不是只改標題，就是內文只改了幾個不重要的字，而審稿費用沒有單獨項目，而是從辦理就業促進相關業務等業務費中勻支挪用，而這位張姓人士曾有段時間任職勞動局的機要秘書，黃郁芬質疑陳信瑜酬庸前員工，審稿合約金額簽訂9萬多元，根本是要規避超過10萬要公開招標的規定。

陳信瑜說，過去很多議員質詢，希望勞動局提高新聞傳播品質，新聞稿要讓民眾易讀易懂，但勞動局人員在法令文字上會有專有名詞需要解讀，他們曾經請媒體學者專家對科室新進人員授課新聞稿撰寫，找張姓人士是參照其他局處聘請約聘人員的做法。

陳信瑜說，該位人士會進局裡上課，畢竟勞動局沒有宣傳費用或置入行銷，要努力把新聞稿寫更好，這是勞動局的出發點，勞動局人員也覺得有這個需要，這也是比較便宜的方式，沒有再佔一個缺，張姓人士不是審稿而是教導，他也可以接受線上諮詢。

陳信瑜說，這件事情是對的，在合法的情況下讓專業的人幫助他們做得更好，她覺得應該要尊重新聞媒體的專業。

陳信瑜在回答的過程中數度打斷黃郁芬說話，或是黃郁芬說話時她也繼續發言，惹怒黃郁芬，陳信瑜在回答過程中忍不住「唉」了一聲。

黃郁芬不滿陳信瑜挪支經費找府外人士審新聞稿，要求政風處調查；政風處長林炤宏說，會調閱相關資料研究。