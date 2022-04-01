阿妹萬人演唱會防疫 柯文哲：拜託大家口罩一定要戴好

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，對於外界高關注今晚阿妹在小巨蛋舉辦萬人演唱會，防震和防疫的部分，市府準備好了嗎？對此，柯文哲指出，再次強調希望能在防疫和經濟發展間取個平衡，所以演唱會還是照准，但在一個小小的環境間中塞那麼多的觀眾，就拜託大家口罩一定要戴好。

另外，阿妹張惠妹於2015年在台北小巨蛋因飆唱「三天三夜」導致上萬歌迷都跟著唱跳，導致現場嚴重震動，引發周邊住戶抗議，使得小巨蛋訂出「阿妹條款」防震規範。

柯文哲被問演唱會三天三夜的防震時表示，他也不曉得，跳一次就知道到底會不會有問題。黃珊珊補充說明，她和聯醫有親自去看 ，這次演唱會是採完全實名制，每個座位都有專屬的QR Code，而且因為是會員制，主辦單位都能掌握是誰買的票；另外，這次演唱會沒有搖滾區，都有椅子、 位置，所以不會有人員混雜的狀況。

黃珊珊說，主辦單位為了避震，在座位地板上做了一個很高的木板，有部分吸震作用，但還是希望觀眾不要同時間的跳動，個自扭動沒有問題，所以主辦單位也擔心，這次沒有搖滾區，個人律動沒有太大問題。

黃珊珊指出，這次比較擔心的是防疫，所以全程不得脫掉口罩，飲水要快速、小心，每小時也會清消廁所，任何可能頻繁使用的地方，像是把手之類的，都有專人隨時清消，希望這次的演唱會能順利圓滿。