自己炒料自己包 汐止關懷站長輩開心吃潤餅

汐止區的秀山社區關懷據點，每個星期一到五都安排的不同的課程，讓老人家多走出來動一動更健康，清明節快到了，今(1)日也安排長輩自己動手做潤餅，從炒高麗菜、紅蘿蔔、還有煎蛋皮，再到後來包潤餅自己吃，長輩都好開心。

上完課，接近中午時間，長輩們開始分工合作，有人切菜，也有人忙著煎蛋皮備用，所有的材料都自己動手做，炒完豆干，接著炒豆牙菜、高麗菜，清明節到了，為了讓長輩感受傳統節日的氣氛，秀山社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，這一堂課中午，安排潤餅diy，體驗一下。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝表示，因為清明節就要到了，所以，帶著長輩做一些清明的食材潤餅，對於長輩來講是很好玩的事物，因為，他們平時在家裡煮了沒人吃，但是在這裡大家是搶著吃，所以，在這邊他們很有成就感，吃自己切自己煮的菜，也感覺特別的香甜，也剛好配合清明應景的食材。

今天準備了蛋皮、豆芽菜、紅蘿蔔絲、高麗菜絲、香菜、豆干、花生粉，等菜放涼了，長輩們排隊開始體驗包潤餅，拿著薄薄的潤餅皮，將材料放在餅皮上，最後再整個捲起來，不少長輩第一次包潤餅都覺得很新鮮有趣。

長輩說，平時都是一個人，到秀山社區關懷據點動一動也交朋友，吃著自己包的潤餅感覺很棒很開心。