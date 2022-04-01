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觀天下有線捐新書包 家扶瑞芳學童開心過兒童節

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
觀天下有線電視公司至基隆家扶瑞芳服務處捐贈一批新書包給小朋友，小朋友喜得新書包都很開心。 圖／觀天下有線電視提供
觀天下有線電視公司至基隆家扶瑞芳服務處捐贈一批新書包給小朋友，小朋友喜得新書包都很開心。 圖／觀天下有線電視提供

為讓孩子提前度過一個特別的兒童節，今(1)日觀天下有線電視公司至基隆家扶瑞芳服務處捐贈一批新書包給小朋友，小朋友喜得新書包都很開心，紛紛表示這是最好的兒童節禮物。

基隆家扶瑞芳服務處目前照顧共有兩百多個家庭，觀天下有線電視身為地方企業，為讓小朋友開心度過兒童節，特別贈送書包給小朋友。

今日捐贈儀式，包括市議員林裔綺也來共襄盛舉，她對於企業照顧偏鄉學子的善舉很是肯定與感動。

觀天下有線電視經理陳文龍說，今天所贈送的書包是具有減壓護脊功能，對於小朋友來說很實用，身為在地企業也以身作則做公益，希望能夠拋磚引玉，讓更多人關注東北角的弱勢學子。

小朋友在背起書包的那一刻，臉上都掛滿開心的笑容，直說書包很實用背起來也很舒適，是很棒的兒童節禮物，感謝叔叔阿姨們的幫助，讓他們上學可以舒適一點。

兒童節 瑞芳 基隆

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