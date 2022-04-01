淡水新興里慶兒童節 幼兒DIY造型手工皂

新北市淡水區新興里從星期一到星期五，早上九點到晚上九點，安排滿滿的課程，在市議員陳偉杰贊助下，在兒童節前夕舉辦兒童手作造型肥皂，而市議員陳偉杰也一起來DIY手工肥皂，場面熱鬧滾滾。

新北市議員陳偉杰表示，現在許多兒童家中都有3c產品，為了讓孩子遠離3c電子，保護眼睛之外，也要增加實體手作的樂趣，因此里長吳錦泉特別舉辦這樣的活動，讓在兒童節前夕，可以讓新興里內的幼兒園孩子，來作手工肥皂，而且這次主題都是以動物為造型，非常可愛。

新興里長吳錦泉表示，這次特別邀請到相當知名的手作老師，帶著材料，與幼兒園配合來參加，而且在兒童節前可以送大家一個小小的禮物，並且讓參與的老師與幼兒，DIY手工香皂的樂趣，而市議員陳偉杰也將自己製作的造型可愛小貼紙，發送給在場的每一位幼兒，也希望在這陰雨綿綿的天氣當中，讓新興里增添了不少溫暖的氣氛。