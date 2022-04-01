快訊

旅客別等了！ 站務員廣播：今晚左營站沒高鐵可北上

疏運亂...高鐵拚今晚通車 台鐵也被迫斷電部分路線停駛

淡水新興里慶兒童節 幼兒DIY造型手工皂

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區新興里舉辦兒童手作造型肥皂，而市議員陳偉杰也一起來DIY手工肥皂，場面熱鬧滾滾。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新興里舉辦兒童手作造型肥皂，而市議員陳偉杰也一起來DIY手工肥皂，場面熱鬧滾滾。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新興里從星期一到星期五，早上九點到晚上九點，安排滿滿的課程，在市議員陳偉杰贊助下，在兒童節前夕舉辦兒童手作造型肥皂，而市議員陳偉杰也一起來DIY手工肥皂，場面熱鬧滾滾。

新北市議員陳偉杰表示，現在許多兒童家中都有3c產品，為了讓孩子遠離3c電子，保護眼睛之外，也要增加實體手作的樂趣，因此里長吳錦泉特別舉辦這樣的活動，讓在兒童節前夕，可以讓新興里內的幼兒園孩子，來作手工肥皂，而且這次主題都是以動物為造型，非常可愛。

新興里長吳錦泉表示，這次特別邀請到相當知名的手作老師，帶著材料，與幼兒園配合來參加，而且在兒童節前可以送大家一個小小的禮物，並且讓參與的老師與幼兒，DIY手工香皂的樂趣，而市議員陳偉杰也將自己製作的造型可愛小貼紙，發送給在場的每一位幼兒，也希望在這陰雨綿綿的天氣當中，讓新興里增添了不少溫暖的氣氛。

兒童節 幼兒園

延伸閱讀

兒童節前抽查玩具 北市府籲購買有中文標示商品

手作玩偶贈病童 兒童節傳溫馨

連假兒童入大雪山及八仙山免費、外加手作DIY

新竹市兒童節禮物顧健康 送「河馬樂樂」口罩掛繩

相關新聞

台北爆疫情！清明將至 北市納骨塔分流總量管制

台北市疫情升溫，清明連假在即，進入室內納骨塔將做分流總量管制，禁止使用吹奏樂器，第一線接觸大體的工作人員需打滿2劑疫苗；...

全台最「高」公益活動 台北101明起六周末辦慈善市集

台北101攜手台北市政府，舉辦全台最高、規模最大的公益活動，從明天起到5月8日連續共六個周末，以關懷弱勢兒童教育發展為主...

陳信瑜爭議再一樁 北市議員爆挪用經費請府外人士審新聞稿

台北市勞動局長陳信瑜爭議案件再一樁，台北市議員黃郁芬今天表示，勞動局編制內明明就有一位劉姓秘書擔任新聞聯絡人，勞動局卻從...

阿妹萬人演唱會防疫 柯文哲：拜託大家口罩一定要戴好

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，對於外界高關注今晚阿妹在小巨蛋舉辦萬人演唱會，防震和防疫的部分，市府準備好了嗎？對此，...

4年僅成功7件 議員批北市市產活化成效不彰

為提升市有房地有效利用，避免閒置浪費，北市財政局推出民間活化提案，推動都市再生，民眾可在「台北市市產活化整合平台」查詢提...

垃圾堆置新北山坡地 民怒批市府都在睡覺

位在中和華新街109巷內柴埕登山步道，是民眾假日休閒登山去處，不過近期有民眾在鄰近區域發現，山坡路邊被棄置許多垃圾，表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。