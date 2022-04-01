淡水北海社福中心好暖心 市議員送泡芙慰勞

淡水區北海社會福利服務中心，由社工員針對家庭的問題及需求，運用專業的評估及處遇服務，提供立即性、連續性及完整性的服務，4月2日就是全國社工日，新北市議員鄭宇恩帶泡芙小點心來到社福中心，送給辛苦的社工們。

新北市議員鄭宇恩表示，社工人員的工作，是用專業，為弱勢民眾帶來關懷與希望，位在淡水的北海岸社會福利中心就有這麼一群社工，他們的服務轄區，從淡水、三芝、石門，一路到金山、萬里，比議員的選區還要大。而他們每天要面對的弱勢家庭、高風險家庭等等，更是需要高度的耐心和專業。

議員鄭宇恩指出，平常這些社工與志工們總是帶給大家溫暖，趁著社工日，讓她帶來淡水相當有名的泡芙小點心以及飲料共有20多份，對此社福中心也表示感謝，更可以藉此將這份溫暖，傳給海一位辛苦的社工。