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4年僅成功7件 議員批北市市產活化成效不彰

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會財建委員會進行財建部門工作報告。記者楊正海／攝影
台北市議會財建委員會進行財建部門工作報告。記者楊正海／攝影

為提升市有房地有效利用，避免閒置浪費，北市財政局推出民間活化提案，推動都市再生，民眾可在「台北市市產活化整合平台」查詢提案，但北市議員鍾佩玲指出，財政局4年來僅成功活化7件房地，質疑財政局未積極推動。對此，財政局指出，市有房地活化仍需評估是否可以作為民間提案，今年會有新案提出。

台北市政府為引進民間資源活化市有房地，107年訂定台北市政府徵求民間提案活化市有閒置房地實施計畫，並檢討修訂相關法規，依屋況、區位、都市計畫允許使用用途等條件篩選適宜標的，公開徵求民間具公益、公共性之創意提案，提案人僅需負擔修繕費及稅捐等必要支出。

鍾佩玲指出，台北市市產活化整合平台，但網上卻顯示「活化標的尚未公開」，但未公開公用場地，民眾該如何提案？且只成功7個案子，是否不夠積極？難道台北市沒有閒置房產可以活化？現在台北市有公用的有57筆，如果要讓大家提案，沒有公開如何提案？

鍾佩玲表示，為了活化市有資產成立小組，財政局積極推動市有資產要有具體作為，但她檢視內容，覺得很空洞。4年只成功推動7個案子，2018年4件、2019年2件、2020年1件和2021年0件逐年遞減，財政局應更積極推動。

財政局指出，迄今已辦理5次公告，計公告17件市有房地徵求民間提案，並陸續與提案人簽訂契約計11件，使用期間以3年為限，目前契約履行中計有7件，近期推出中正區、大安區等處房地，希望民眾屆時踴躍提案。

財政局表示，已定期檢視各機關提報的閒置市有房地清冊，並督促應依計畫或預定用途盡速規畫使用，如已無使用需求，市有房地以公用為優先，先徵詢其他機關有無公務或政策使用需求；無公用需求房地，則篩選適宜房地公開徵求民間活化提案，或將具商業效益之房地辦理標租，以挹注市庫收益。

北市 都市計畫

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