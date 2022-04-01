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台北爆疫情！清明將至 北市納骨塔分流總量管制

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

北市疫情升溫，清明連假在即，進入室內納骨塔將做分流總量管制，禁止使用吹奏樂器，第一線接觸大體的工作人員需打滿2劑疫苗；校園部分假日仍開放運動場等處，但室內、兒童遊具設施不開放。

黃珊珊表示，明天開始4天連假，返鄉不管是掃墓、聚餐活動、頻繁的南來北往之後，都可能加速病毒擴散速度，接下來有一些管制加強，第一是避免群聚，掃墓如果到室內的塔樓納骨塔，一定要做實聯制，分流和人流總量管制都要確實，北市殯葬處也已經要求清明追思音樂會要取消，在戶外口罩也要戴好。

黃珊珊說，禁止使用吹奏樂器，樂團5人以下，第一線接觸大體的工作人員要打滿2劑，沒有施打的人要每周提供快篩證明才能提供服務。民眾也可以利用「網祭不忘記」、「台北市生命追思紀念網」做線上追思。

另外，有關校園管制調整，黃珊珊指出，這段時間南來北往很擔心學校疫情狀況，接下來4月2日到15日，學校需加強管制，校慶、校外教學、運動會暫緩辦理。假日還是會開放室外運動場、操場和各類球場，入校者需要進行實名制、量體溫，不開放室內及兒童遊具設施。

像原假日還是會開放室外運動場、操場和各類球場，入校者需要進行實名制、量體溫，不開放室內及兒童遊具設施。圖／北市府提供
像原假日還是會開放室外運動場、操場和各類球場，入校者需要進行實名制、量體溫，不開放室內及兒童遊具設施。圖／北市府提供
像原假日還是會開放室外運動場、操場和各類球場，入校者需要進行實名制、量體溫，不開放室內及兒童遊具設施。圖／北市府提供
像原假日還是會開放室外運動場、操場和各類球場，入校者需要進行實名制、量體溫，不開放室內及兒童遊具設施。圖／北市府提供
北市府呼籲，掃墓如果到室內的塔樓納骨塔，一定要做實聯制，分流和人流總量管制都要確實。圖／北市府提供
北市府呼籲，掃墓如果到室內的塔樓納骨塔，一定要做實聯制，分流和人流總量管制都要確實。圖／北市府提供
北市府呼籲，掃墓如果到室內的塔樓納骨塔，一定要做實聯制，分流和人流總量管制都要確實。圖／北市府提供
北市府呼籲，掃墓如果到室內的塔樓納骨塔，一定要做實聯制，分流和人流總量管制都要確實。圖／北市府提供

北市 黃珊珊 疫情

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