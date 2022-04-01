聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北爆疫情！清明將至 北市納骨塔分流總量管制
台北市疫情升溫，清明連假在即，進入室內納骨塔將做分流總量管制，禁止使用吹奏樂器，第一線接觸大體的工作人員需打滿2劑疫苗；校園部分假日仍開放運動場等處，但室內、兒童遊具設施不開放。
黃珊珊表示，明天開始4天連假，返鄉不管是掃墓、聚餐活動、頻繁的南來北往之後，都可能加速病毒擴散速度，接下來有一些管制加強，第一是避免群聚，掃墓如果到室內的塔樓納骨塔，一定要做實聯制，分流和人流總量管制都要確實，北市殯葬處也已經要求清明追思音樂會要取消，在戶外口罩也要戴好。
黃珊珊說，禁止使用吹奏樂器，樂團5人以下，第一線接觸大體的工作人員要打滿2劑，沒有施打的人要每周提供快篩證明才能提供服務。民眾也可以利用「網祭不忘記」、「台北市生命追思紀念網」做線上追思。
另外，有關校園管制調整，黃珊珊指出，這段時間南來北往很擔心學校疫情狀況，接下來4月2日到15日，學校需加強管制，校慶、校外教學、運動會暫緩辦理。假日還是會開放室外運動場、操場和各類球場，入校者需要進行實名制、量體溫，不開放室內及兒童遊具設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言