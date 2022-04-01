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連假前出包！台電送電異常害列車臨停 高鐵回應了

清明連假前夕恐湧人車潮 北市100處重要路口交管

中央社 / 台北1日電

北市交通大隊今天表示，清明連假將屆，預估轉運站等處將湧現返鄉人、車潮，下午4時起針對忠孝西路等100處重要路口設交通疏導措施，連假期間將加強取締景點、商圈違停車輛。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，2日至5日為清明節連續假期，預估連假前夕，北市主要道路、聯外橋梁、鐵（公）路轉運站，將湧現返鄉及出遊人、車潮。

台北市交通大隊表示，從今天下午4時起，針對台北市忠孝西路、中山北路口等100處重要路口，員警提前到崗加強交通疏導，其餘路口下午4時30分到崗，呼籲駕駛人配合員警、義交指揮。

警方指出，2日清晨6時至中午12時國道1號實施高乘載管制，台北市管制點有8處，分別為重慶北路交流道南下匝道口、民族東路與松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口。

建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）、環河北路南下匝道口、成功路二段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路二段南下匝道口。警方將規劃交通疏導勤務，呼籲民眾留意管制地點、時段，注意行車安全。

警方表示，清明連假期間，將針對掃墓公車路線、管制點附近，以及觀光景點、大型百貨公司與賣場等繁雜商圈，增派疏導崗位，維持交通秩序，並加強勸導、取締違規停車。

北市 連假 車潮

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