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疫情升溫 陽明山靈骨塔及臻愛樓祭祖進行人流總量管制

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

清明節將至，台北市殯葬管理處表示，因應疫情升溫，為避免群聚感染及疫情擴散，將取消4月2日至5日在富德落羽之丘(樹葬區)及陽明山臻善園(花葬區)辦理「2022年清明節追思音樂演奏」。

民政局指出，由於每年清明節至富德靈骨樓、陽明山臻愛樓及陽明山靈骨塔祭祖的民眾非常多，目前適逢疫情升溫，建議市民朋友能分散前往靈骨樓(塔)祭拜，提前或延後且盡量在平日上山祭祖，避免群聚感染。

另外，因避免疫情擴散，配合防疫政策，掃墓期間陽明山靈骨塔、陽明山臻愛樓及富德靈骨樓從昨天3月31日起採人流總量管制。陽明山靈骨塔及臻愛樓總量管制100人，富德靈骨樓總量管制300人。

殯葬處指出，市民朋友配合進入富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及陽明山臻愛樓，請家族推派代表祭拜勿全體進入，進入時均須全程配戴口罩並保持1.5公尺社交距離，接受工作同仁量測體溫，且靈骨塔(樓)室內及室外一律禁止燒香及燃燭，以避免因使用酒精消毒又燒香燃燭而發生火災。

殯葬處表示，也建議市民朋友盡量選擇在家使用「台北市殯葬管理處」官網（https://mso.gov.taipei/）設置「清明資訊報你知」專區，提供「生命追思紀念網」及4月5日「線上直播法會」讓民眾可透過網路祭拜祖先。

陽明山 疫情 清明節

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