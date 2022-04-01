快訊

太魯閣倖存列車長：台鐵安全問題從進公司第一天就知道

評／奧斯卡一巴掌：西方講法東方講情？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

垃圾堆置新北山坡地 民怒批市長議員都在睡覺

聯合報 / 記者李定宇李成蔭／新北即時報導
環保局稽查發現裝潢廢棄物及家用垃圾。圖／新北市環保局提供
環保局稽查發現裝潢廢棄物及家用垃圾。圖／新北市環保局提供

位在中和華新街109巷內柴埕登山步道，是民眾假日休閒登山去處，不過近期有民眾在鄰近區域發現，山坡路邊被棄置許多垃圾，表示該區是中和與新店交界山區，卻有滿山遍野垃圾，批評中和不分藍綠6位議員與侯友宜一樣全都在睡覺。民眾怒批亂丟垃圾的人基本公民水準都沒有，當然選出這些睡覺議員與瞎子市長。

而民眾不滿的垃圾，早在3月初就已經被當地民眾發現，新北市環保局指出，由於該地點為私人土地，必須由地主自行清除，已依廢清法開罰地主1200元，若期限內未清除將連續罰，另經調閱監視器也查出肇事者，開罰3千元。

環保局表示，本案位於中和與新店交界山區，新店區清潔隊於3月初至現場稽查，垃圾為裝潢廢棄物及家用垃圾，現場破袋查無行為人資料，架設移動式監視器外並於3月8日函請地主於3月23日前改善完成。

不過3月28日環保局前往複查，現場垃圾髒亂情形仍未改善，環保局表示將依廢棄物清理法處分，並要求地主儘速改善維護環境品質。另於3月14日曾由監視器查獲民眾亂丟垃圾包，已逕行告發在案，後續將持續稽查。

監視器 廢棄物

延伸閱讀

連假北市環保局加強掃墓公車場站防疫 守護民眾健康

違規廣告去年撕5.7公噸 新北今年最大獎抽iPhone

加倍券使用4月30日止 新北：逾億元未核銷

垃圾堆滿自家 北市環保局嘆私領域難介入

相關新聞

北市人口數跌破250萬提早發生 3月底人口數249萬445人

台北市人口持續下降，原本預計今年中就會跌破250萬人，但提早在3月來臨，據北市民政局上午初步統計，北市3月底人口數249...

垃圾堆置新北山坡地 民怒批市長議員都在睡覺

位在中和華新街109巷內柴埕登山步道，是民眾假日休閒登山去處，不過近期有民眾在鄰近區域發現，山坡路邊被棄置許多垃圾，表示...

北市綠屋頂工程補助4月中旬開跑 最高可獲300萬

為推動社區節能減碳等目標，台北市政府積極推動綠屋頂政策，建管處針對屋齡5年以上既有建築物，提供綠屋頂、綠建築或智慧建築改...

注意！土城15條路9日下周六將停水23小時、影響3802戶

為辦理「土城區中央路四段（運校重劃區）1350mm管線工程」，台灣自來水公司第十二區管理處表示，將於4月9日上午9時至4...

違規廣告去年撕5.7公噸 新北今年最大獎抽iPhone

為維護市容，新北市長年推出「集撕廣益」撕小廣告活動，去年共撕除206萬張、5.7公噸違規小廣告，開罰723件至少86萬元...

清明假期掃墓避車潮 林口警派員交通疏導

為期4天清明節連續假期，從明天開始。為讓新北市林口、泰山兩區轄內車流順暢，林口警分局針對轄內公墓周邊重點路段，於明天至5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。