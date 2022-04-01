垃圾堆置新北山坡地 民怒批市長議員都在睡覺

位在中和華新街109巷內柴埕登山步道，是民眾假日休閒登山去處，不過近期有民眾在鄰近區域發現，山坡路邊被棄置許多垃圾，表示該區是中和與新店交界山區，卻有滿山遍野垃圾，批評中和不分藍綠6位議員與侯友宜一樣全都在睡覺。民眾怒批亂丟垃圾的人基本公民水準都沒有，當然選出這些睡覺議員與瞎子市長。

而民眾不滿的垃圾，早在3月初就已經被當地民眾發現，新北市環保局指出，由於該地點為私人土地，必須由地主自行清除，已依廢清法開罰地主1200元，若期限內未清除將連續罰，另經調閱監視器也查出肇事者，開罰3千元。

環保局表示，本案位於中和與新店交界山區，新店區清潔隊於3月初至現場稽查，垃圾為裝潢廢棄物及家用垃圾，現場破袋查無行為人資料，架設移動式監視器外並於3月8日函請地主於3月23日前改善完成。

不過3月28日環保局前往複查，現場垃圾髒亂情形仍未改善，環保局表示將依廢棄物清理法處分，並要求地主儘速改善維護環境品質。另於3月14日曾由監視器查獲民眾亂丟垃圾包，已逕行告發在案，後續將持續稽查。