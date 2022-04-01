北市綠屋頂工程補助4月中旬開跑 最高可獲300萬

為推動社區節能減碳等目標，台北市政府積極推動綠屋頂政策，建管處針對屋齡5年以上既有建築物，提供綠屋頂、綠建築或智慧建築改善工程的補助及免費評估診斷規劃作業，也將在4月14日舉辦說明會，最高可補助300萬元，去年共有20個社區完成評估。

北市建管處表示，去年度雖然受到疫情影響，仍有20件社區完成評估診斷，並同意工程補助申請計14件，其中1件已完工並獲得補助；希望藉由公私合力，一同創造節能、健康、便利與安全的生活環境，實現智慧低碳綠色便利生活之美好願景。

建管處說，社區欲申請綠屋頂補助，從4月14日到6月2日期間，可先申請免費評估診斷，在7月1日以前，可依「台北市建築管理工程處補助社區既有建築物之綠建築或智慧建築改善作業須知」，向建管處申請改善相關工程，每案最高可補助工程總經費49%，並以300萬元為上限。

建管處指出，今年建管處持續委託「財團法人台灣建築中心」提供社區專業服務，進行綠屋頂、綠建築及智慧建築評估診斷規劃與協助社區完成申請工程補助相關作業，也會於4月14日13時於中油大樓國光會議廳舉辦綠屋頂、綠建築或智慧建築改善工程宣導說明會與成果展示，還設有「智慧建築」及「魚菜共生」二大主題技術展覽，